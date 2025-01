Em 2024, a Rússia realizou um recorde de 33,6 milhões de toneladas de gás natural liquefeito (), aumentando a exportação em 4% em comparação com o indicador de 2023. Sobre isso em 28 de janeiro relatado A publicação da RBC, que se refere às informações da empresa analítica Kpler.

As exportações de registros anteriores foram registradas em 2022, quando a Rússia entregou 32,9 milhões de toneladas de gás natural mobiliado.

Em dezembro de 2024. A Rússia estabeleceu um registro mensal de fornecimento, enviando 3,25 milhões de toneladas de GNL para mercados internacionais. Isso é 1,3% a mais do que em dezembro de 2023, quando o recorde anterior foi colocado em 3,21 milhões de toneladas.

Os maiores compradores do LNG russo 2024 se tornaram países europeus, que representam 52% de todas as ações, ou cerca de 17,4 milhões de toneladas. Segundo a RBC, são quatro pontos percentuais a mais que em 2023.

Entre os países europeus, os principais destinatários do gás foram a França (6,3 milhões de toneladas), Espanha (4,8 milhões de toneladas), Bélgica (4,4 milhões de toneladas) e Holanda (1,3 milhão de toneladas).

O mercado asiático consistia em 45% da exportação total de GNL, ou 15,2 milhões de toneladas. Estes são três pontos percentuais a menos de um ano antes. Entre os maiores clientes estão a China (sete milhões de toneladas) e o Japão (5,7 milhões de toneladas).

Em outras direções das exportações de GNL, Türkiye (445 mil toneladas) e o Kuwait (220 mil toneladas) se tornaram. Além disso, outras 336.000 toneladas ainda aparecem como definido em uma direção desconhecida.

Alguns políticos da União Europeia convidam as exportações de gás natural mobiliado russo para a Europa. No 14º pacote da sanção da UE contra a Rússia Oferecido Proibição de mover o GNL russo pelos portos da UE. Durante a preparação do 15º pacote de países da UE, eles discutiram a possibilidade de limitar a compra do GNL russo, informou a publicação da Politico, mas não participou de nenhuma limitação.

O gás natural liquefeito da Rússia exporta várias empresas: Sakhalin-2 e Gazprom LNG Portovoy (controlado pela Gazprom), bem como o GNL Yamal e Cryogaz-Vysotsk (controla Novaktek).

Na Rússia, há um projeto que se enquadra sob as sanções dos EUA. Os suprimentos da planta não foram oficialmente relatados. Ao mesmo tempo, especialistas disseram que a RBC que, se o Ártico LNG 2 estabelecer uma remessa, 2025 e a exportação de GNL podem crescer.

A partir de 1º de janeiro de 2025. As autoridades da Ucrânia interromperam o trânsito do gás russo para a Europa por causa da invasão total da Federação Russa.

