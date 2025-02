As exportações de Türkiye aumentam, apesar das preocupações da recessão da UE

As exportações de Türkiye para a Europa aumentaram 7,1% no ano -ano em janeiro, totalizando US $ 10,3 bilhões, apesar da estagnação e recessão econômica preocupações da UE, de acordo com os dados da montagem dos exportadores turcos (TIM), compilados por Anadolu.

Geopolítico tensões Com a guerra na Ucrânia e políticas monetárias estritas contra a inflação alta, eles dão origem a vulnerabilidades na Europa.

Presidente dos Estados Unidos Donald TrumpAmeaças tarifárias globais e possíveis taxas adicionais também afetam a economia da região.

Apesar dos desenvolvimentos negativos, 48% de Türkiye ‘As exportações foram enviadas para a Europa, mostraram os dados. As exportações de Türkiye aumentaram 5,8% anualmente no mês passado, para US $ 21,1 bilhões.

A indústria automotiva se apresentou para Exportação turca Artigos para a Europa, por um total de US $ 2,6 bilhões em janeiro, seguidos por produtos químicos e produtos químicos com US $ 1,4 bilhão, roupas e roupas prontas para usar com US $ 1,1 bilhão, eletricidade e eletrônicos com US $ 752,7 milhões, metais ferrosos e não -ferrosos com US $ 767,1 milhões e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço e aço com US $ 691,8 milhões.

Alemanha Ele recebeu as mais altas exportações turcas, atingindo US $ 1,6 bilhão no mês passado, enquanto o Reino Unido continuou com US $ 1,1 bilhão, Itália, com US $ 910,5 milhões, França com US $ 795,7 milhões e Espanha com US $ 774 milhões.

A maioria das exportações turcas para a Europa em janeiro era de Istambul, representando US $ 2,9 bilhões em janeiro.

Ao mesmo tempo, as exportações das províncias do noroeste de Kocaeli e Bursa continuaram com US $ 1,4 bilhão e US $ 948,8 milhões, respectivamente, enquanto Izmir, no sudoeste, registrou US $ 625,1 milhões em exportações para a Europa, Ancara viu US $ 419,2 milhões e Sakarya, no noroeste e noroeste, exportou US $ 385,7 milhões.