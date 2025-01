As façanhas dos médicos Yakut na linha de frente durante a Grande Guerra Patriótica

Entre os mobilizados para a frente estavam muitos trabalhadores de instituições médicas, incluindo médicos. Mais de cem trabalhadores foram convocados do Hospital Republicano. Em março de 1943, 22 médicos deixaram Yakutia e foram para o front.

Os trabalhadores médicos Yakut convocados para o front deram uma grande contribuição para a manutenção da saúde dos soldados e oficiais, tratando os feridos e garantindo o bem-estar sanitário e epidemiológico do cenário de batalha. Entre eles estão o coronel do serviço médico, o oficial de carreira PP Kolosov, o tenente-coronel do serviço médico PP Gabyshev, o major do serviço médico DT Bryskaev, AN Sizykh, VS Alekseev, GG Danilov, TE Sosin, capitães médicos DE Terentyeva, VG Migalkina e outros Além dos médicos, muitos paramédicos e enfermeiros também participaram da guerra. Os paramédicos TT Scriabin, FV Petrov, IG Sleptsov, ME Kalin, PS Samsonov e outros participaram ativamente nas hostilidades. Assim, um residente do assentamento “Partizan” do distrito de Namsky, o paramédico FV Petrov foi convocado para o Exército Vermelho em 1941. Retornou à sua terra natal com a Ordem da Estrela Vermelha, medalhas “Pela Coragem”, “Pela Libertação de Varsóvia” e “Conquista de Berlim”. Tenente júnior do serviço médico, paramédico da divisão do 1308º regimento da 64ª brigada de artilharia da 21ª Divisão de Artilharia Bandeira Vermelha da Reserva do Código Civil da aldeia. Arylakh, distrito de Verkhnekolymsky IG Sleptsov recebeu a Ordem da Guerra Patriótica, 1ª classe, a Estrela Vermelha e muitas medalhas militares. Após a guerra, trabalhou frutuosamente em instituições de saúde e em diversas áreas da economia nacional da sua região natal. O desempenho da LI merece atenção especial. Popova, da região de Ust-Aldan, que teve uma morte corajosa defendendo sua unidade médica com armas nas mãos. Ela foi condecorada postumamente com a Ordem da Guerra Patriótica, Classe II. e está incluída para sempre na lista de batalha de sua unidade.

Natural do distrito de Vilyuisky, formado pelo Primeiro Instituto Médico de Moscou, AA Tugunovsky, serviu na frente como comandante de uma companhia médica, cirurgião militar do 42º regimento da 180ª divisão de infantaria e tornou-se médico militar de 3ª patente. 24 de março de 1942 empresa sanitária AA Tugunovsky, que abre um hospital na aldeia. Ramushevo, distrito de Starorussky, região de Leningrado, onde ocorreram intensos combates, recebeu soldados feridos. Quando o cirurgião militar AA Tugunovsky realizou uma operação, aviões alemães bombardearam o hospital. Ele morreu na mesa de operação e salvou a vida de um soldado ferido. Ele, médico militar de 3ª patente, ainda não tinha 30 anos na época.

Conhecemos casos em que, durante a Grande Guerra Patriótica, os médicos Yakut forneceram ajuda e apoio direto aos compatriotas para suportar e sobreviver às dificuldades da vida no campo e à gravidade da situação de combate. Vamos falar sobre eles.

O primeiro deles é Vasili Nikolaevich Pudov. Nasceu em 27 de janeiro de 1897 no assentamento Maldzhegarsky do distrito de Olekminsky da região de Yakut (agora assentamento Ulakhan Ansky do ulus Khangalassky da República Sakha (Yakutia). Ele se formou no Seminário de Professores Yakut e trabalhou por três anos em seu especialidade em Olekminsk Antes da Grande Guerra Patriótica, formou-se na faculdade de medicina da Universidade de Moscou. Durante a guerra, o capitão do serviço médico da ONU trabalhou O Comissariado do Povo para Assuntos Internos da URSS, pela natureza do seu serviço, inspecionou os campos do NKVD, verificou o estado do seu trabalho médico e preventivo e do apoio médico. para visitar Vorkuta muitas vezes, o compatriota SV de documentação médica, que estava com a saúde extremamente debilitada em condições difíceis do campo, convidou-o para uma recepção e falou sobre este caso interessante e pouco conhecido, escreveu um famoso jornalista e editor-chefe Yakut revista artística “Hotugu Sulus” PP Nikitin (“Hotugu Sulus”, 1989, no. 1, pp. 99-101). PP Nikitin escreve que durante esta primeira reunião, Stepan Vasiliev, depois de falar rapidamente em uma mistura de Yakut e Russo, pediu a VN Pudov sua carta para EM Yaroslavsky. Sabendo muito bem que isso é proibido e perigoso para ele pessoalmente, VN Pudov decidiu pegar a carta de Stepan Vasiliev e colocá-la na caixa de correio de Moscou. Para aliviar de alguma forma o destino do muito emaciado, exausto e exausto Stepan Vasiliev, ele ordenou que fosse nomeado enfermeiro no departamento médico do campo.

No seu artigo PP Nikitin refere-se a um documento de arquivo que confirma que EM Yaroslavsky escreveu uma carta a Estaline e anexou uma carta de Stepan Vasiliev.

Por exemplo, o médico originário de Yakutia, capitão do serviço médico VN Pudov, apoiou e ajudou da melhor maneira que pôde o excelente filho irracionalmente oprimido do povo Yakut, o famoso estadista SV Vasiliev, que se viu em condições incrivelmente difíceis no Acampamento Vorkuta NKVD.

O famoso cirurgião Pavel Petrovich Gabyshev nasceu em 23 de janeiro de 1901 no assentamento Tokkinsky, no distrito de Olekminsky, na região de Yakut. Depois de se formar no Yakut Medical College em 1928, ele continuou seus estudos em Irkutsk, onde se formou no Instituto Médico em 1938. Major do serviço médico PP Gabyshev em 1941-1945. serviu no exército ativo das frentes ocidental e bielorrussa como residente de um posto de operações e curativos, comandante de uma companhia médica e cirurgião-chefe.

Em 1942, em um dos hospitais militares de Leningrado, sitiado pelas tropas nazistas, durante uma das complexas operações, o cirurgião PP Gabyshev ouviu uma exclamação em pura língua Yakut: “Aiyka!” (Dói!), e vi uma enfermeira cirúrgica muito jovem, com aparência asiática, dizendo esta frase. Era Yakut Liza Budishcheva, de 15 anos, que veio estudar na Escola de Ballet de Leningrado em 1940 e permaneceu na sitiada Leningrado. Através deste incidente ela conheceu seu compatriota, Major do Serviço Médico PP Gabyshev. A partir desse momento, o destino de uma moradora do Primeiro Neryuktyai Nasleg, distrito de Olekminsky da República Socialista Soviética Autônoma de Yakut, a enfermeira cirúrgica Liza Budishcheva, que estava longe de sua terra natal nas difíceis condições militares de uma cidade sitiada, mudou drasticamente. melhor. Ela está no PP Gabysheve encontrou uma colega de classe e amiga de seus pais. Para ela, começaram dias e anos favoráveis ​​​​de serviço conjunto com o Major do Serviço Médico PP Gabyshev.

A enfermeira Liza Budishcheva passou toda a guerra no hospital do major PP Gabysheva, que estava sob seus cuidados paternos, e encerrou a guerra como parte do 54º batalhão médico separado da 102ª Divisão de Fuzileiros de Guardas, perto da cidade polonesa de Gdynia. Retornando à sua terra natal em 1947, Liza Budishcheva trabalhou conscientemente, com total dedicação de alma e força, no setor de saúde de sua república natal por mais de meio século.

De alguma forma me deparei com uma publicação muito interessante no jornal republicano “Sakha Sire” de 23 de abril de 2020, da filha de um morador de Maaltaana, região de West Kangalas, participante da Grande Guerra Patriótica, ganhador de quatro medalhas militares “Pela Coragem ‘ Nikolai Innokentyevich Koryakin. Rimma Koryakina escreveu com base nas palavras de seu pai. Seu pai, NI Koryakin, foi convocado para a guerra em 1942. Em 22 e 24 de abril de 1945, o sargento júnior, artilheiro assistente do PTR Nikolai Koryakin, em pesadas e sangrentas batalhas ofensivas perto da cidade alemã de Fürstenwalde, demonstrando coragem e engenhosidade, recebeu a quarta medalha de combate “Pela Coragem”. . Nesta difícil batalha ele foi ferido nas costas e foi hospitalizado. Depois de examinar o ferimento e conversar com o ferido, o chefe do hospital disse: “Antes da guerra eu trabalhava em Kolyma. A guerra terminará em breve. Vocês, Yakuts, são um povo pequeno. É por isso que estou enviando você e os gravemente feridos para o hospital de retaguarda.” NI Koryakin continuou o seu tratamento num hospital na cidade polaca de Bialystok. Depois do hospital, o bravo guerreiro lutou contra Bandera na Ucrânia por mais dois anos e voltou para casa em 1947.

Segundo nossas informações, os médicos militares que trabalharam em Kolyma antes da guerra e serviram no exército ativo até abril de 1945 são AA Mukhin e AA Antipin. No momento é impossível determinar quem era um deles ou outro no caso narrado pelo soldado da frente NI Koryakin.

O agricultor coletivo de Tyarasinsky nasleg, distrito de Tattinsky Sobakin, Petr Petrovich-I, nascido em 1906, foi chamado para o front em 1943. Serviu na fronteira oriental e participou na derrota dos militaristas japoneses em 1945. Quando retornou à sua terra natal após a guerra, trabalhou como caçador e criador de cavalos. Segundo histórias de sua filha OP Segundo seu pai, Titova se viu em diversas situações tanto na fronteira quanto durante o ataque aos japoneses. Certa vez, completamente emaciado, emaciado e mal conseguindo ficar em pé devido à desnutrição, foi internado na enfermaria médica. Isso salvou sua vida. Segundo histórias da filha PP Sobakina, o médico que o tratou conhecia a língua Yakut e falava com ele em Yakut. Ele também o avisou e disse: “Não conte a ninguém que eu falo Yakut!” Enquanto estava no hospital, PP Sobakin ganhou peso e ganhou peso. Piotr ​​Petrovich disse com um sentimento de grande gratidão: “Se eu não tivesse ido parar no hospital, teria morrido de exaustão… Então, como se previsse que eu estava destinado a ter dez filhos, este médico tornou-se um deus, um salvador para mim. Ele disse à filha que o nome de seu médico salvador era: “Parece Tomuskaev”.

Neste caso, o médico de Yakutia, que serviu na fronteira oriental, falava a língua Yakut e participou na derrota do Exército Kwantung em 1945, Major do Serviço Médico GI Tomski.

Gordey Ivanovich Tomsky nasceu em 16 de janeiro de 1918 na aldeia de Suntar, na família de um carteiro. Em 1942 graduou-se no Instituto Médico de Irkutsk. Em 1942-1947. serviu como médico sênior de um regimento de fuzileiros, chefe do serviço sanitário da 207ª divisão da 31ª UR do Distrito Militar Trans-Baikal.

Portanto, o Doutor Tomuskaev (sobrenome segundo PP Sobakin), que salvou a vida do lutador PP Sobakin, que o internou no hospital, emaciado, exausto e à beira da morte, é sem dúvida um médico militar, major do Médico Serviço GI

A enfermeira Liza Budishcheva descrita acima logo respondeu gentilmente. Em 1946, no pátio da estação ferroviária de Irkutsk, ela encontrou um soldado doente de aparência asiática, deitado indefeso num banco.

Como enfermeira, após pesquisa e discussão, ela determinou que um soldado desmobilizado da região de Ust-Aldan da República Socialista Soviética Autônoma de Yakut, ND Burtsev, ficou gravemente doente e ficou atrás do trem. Liza Budishcheva internou imediatamente o colega soldado doente no hospital Kuznetsovskaya, entregou todos os seus documentos à administração, salvando-o assim da morte.

Depois da guerra, quando EP Budishcheva veio trabalhar como enfermeira na aldeia. Borogontsy a reconheceu, seu salvador, ND Burtsev-II. E ele disse a todos que ela era sua salvadora, se não fosse por ela ele não estaria aqui. Nikolai Danilovich trabalhou como vendedor e apoiou sua salvadora Elizaveta Petrovna, que pela primeira vez se viu nas terras Borogon sem quase nada, ajudando-a de todas as maneiras possíveis a comprar itens essenciais e produtos. Eles se tornaram amigos da família por muitos anos.

Foi assim que os médicos Yakut correram para fazer o bem durante os anos difíceis da guerra.

Valerian Nikolaev, membro do Sindicato dos Escritores da República Sakha (Yakutia), membro do Sindicato dos Jornalistas da Federação Russa, Doutor em Ciências Médicas

Dos arquivos da revista “Polar Star”, nº 5, 2024.