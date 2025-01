As falhas da VPN começaram na Bielorrússia antes da eleição. Alguns sites bielorrussos ficaram indisponíveis para os usuários do exterior

Na Bielorrússia, os usuários reclamaram dos problemas do uso de serviços VPN. Sobre isso Ele escreve Edição “Mirror”.

Os problemas começaram entre 10 e 11 horas em 25 de janeiro. Os usuários reclamaram da incapacidade de se conectar a vários serviços VPN: Proton VPN, NordVPN, TunnelBear, Thunder VPN, VPN – Proxy Super Unlimited, X -VPN, Planet VPN.

Os usuários também relataram a falha em se conectar a determinados lados da página – Twitch, Steam, Reddit.

“Mirror” também Relatóriosque as páginas usadas pela hospedagem virtual na Bielorrússia ficaram indisponíveis para os usuários do exterior. A mensagem sobre isso apareceu no site hoster.by. Como observa a publicação, “Hosting virtual” geralmente usa pequenos serviços e iniciativas. A maioria das páginas de grandes mídias, bancos e lojas está disponível.

As restrições foram introduzidas a pedido do centro analítico operacional. Isso é explicado por “ameaças às instalações da infraestrutura de informações e as informações processadas com elas”.

Em 26 de janeiro, a eleição presidencial será realizada na Bielorrússia. Alexander Lukashenko, que governa desde 1994, será eleito para o sétimo mandato consecutivo. Lukashenko terá quatro anti -condidados. Na mídia independente eles chamado “dançarina sobressalente”.

Pouco antes da eleição de Lukashenko Ele disseque as autoridades não introduzirão restrições na Internet. “Nós nunca pensamos nisso. Se você quiser ir à Internet, está sentado lá ”, disse ele, acrescentando que, se fosse a segurança do estado e a preservação da soberania, as autoridades tomariam” todas as medidas necessárias “.

As eleições presidenciais anteriores na Bielorrússia, em agosto de 2020, terminaram com os protestos mais maciços da história moderna do país – e a repressão mais maciça.

A Bielorrússia está se preparando para a eleição presidencial (você pode não ter ouvido falar disso). Lukashenko compete pelo sétimo mandato consecutivo E ainda vingando a Bielorrússia para protestos 2020