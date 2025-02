As famílias deslocadas de Gazas lutam para sobreviver enquanto tempestades causam estragos no enclave

Ele Município de Gaza na sexta -feira relatou que a tempestade em andamento atingiu o Gaza Pull Isso causou sérios danos às tendas que a habitação deslocou as famílias palestinas que exacerbam seu sofrimento.

Conversando com Anadolu, porta -voz do município Hosni Mahna Ele disse: “As fortes chuvas e ventos fortes varreram abrigos e campos improvisados ​​que fazem com que dezenas de tendas voem e inundem outras”.

Ele acrescentou que “a cidade de Gaza exige urgentemente 120.000 tendas ou unidades habitacionais adequadas”.

Mahna explicou que, apesar das condições desafiadoras em Gaza, as equipes do município estão monitorando de perto a situação.

No entanto, ele apontou que recursos quase não existentes, devido à destruição generalizada da infraestrutura dos ataques israelenses em andamento, tornam incrivelmente difícil responder às necessidades dos deslocados.

“O que estamos testemunhando hoje é um verdadeiro desastre humanitário”, disse Mahna. “As famílias que perderam suas casas vivem em condições trágicas sem soluções reais para protegê -las do frio do inverno”.

Mahna pediu às organizações internacionais e humanitárias que tomassem “medidas imediatas para resgatar milhares de famílias que apóiam dificuldades sem precedentes”.

O clima tempestuoso devastou Gaza nos últimos dias, destruindo dezenas de tendas para civis deslocados, segundo as autoridades locais.

Em 19 de janeiro, um alto incêndio entrou em vigor em Gaza, interrompendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 47.500 pessoas e deixou as ruínas enclave.