As flechas do dia do tribunal foram transferidas para o outro. Eles se tornaram um recorde perto da meia -noite

As setas da luz do dia, que simbolizam a ameaça de um desastre global, transmitem um segundo mais perto da meia -noite. Agora eles mostram 23:58:31.

Tão perto da meia -noite – um símbolo do desastre nuclear global – as mãos do relógio antes.

Em 2023, no fundo da guerra integral russa e um aumento da escalada nuclear, os relógios foram transferidos imediatamente em 10 segundos para 23: 58.30, que se tornaram uma gravadora até meia-noite. 2024 permaneceu na mesma marca.

“Traduzimos o relógio mais perto da meia -noite, porque não vemos um progresso positivo suficiente na solução dos problemas globais que enfrentamos, incluindo risco nuclear, mudanças climáticas, ameaças biológicas e realizações no campo de” tecnologias subversivas “, como inteligência artificial. Os países de armas nucleares aumentam o tamanho do arsenal, investindo centenas de bilhões de dólares em armas que podem destruir a civilização ” – declarado Membro da revista “Boletim de cientistas atômicos” e professor do Departamento de Física, Astronomia e Astrofísica da Universidade de Chicago Daniel Holz.

As horas fatídicas são o projeto da revista da revista de cientistas atômicos, que existe desde 1947. A decisão de mover as setas (ou deve ser deixada no lugar) é tomada anualmente pelo conselho de administração da revista, com a participação de especialistas e cientistas. Inicialmente, eles foram instalados às 23h53. A maior remoção da meia -noite (23:43) foi registrada em 1991, após o final da Guerra Fria.

