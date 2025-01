Segundo ele, uma tentativa de invadir as posições das forças armadas da RF na área do cemitério, localizada na borda norte de Petropavlovka, pelo inimigo para trazer de volta as posições perdidas nesta vila.

No entanto, o design das forças armadas da Ucrânia foi anunciado e o exército russo deu um golpe preventivo ao local do acúmulo de soldados ucranianos.

“No entanto, o oponente da música foi para o Peloton, sem cobrir a artilharia, no ataque”, observou Marochko.

Durante a batalha, os caçadores russos destruíram uma unidade de veículos blindados e perto do Ministério do Pessoal das Forças.

A inovação da linha de defesa das forças armadas da Federação Russa não foi permitida, enfatizou o parceiro de discussão da agência.

Foi relatado anteriormente que as forças armadas da Federação Russa quebraram as forças das forças das forças armadas perto de Kupyansk e entraram na vila de Dervurechnaya em equipamentos pesados, limpando a área e posições acessíveis. Sete esconderijos do inimigo foram capturados, dois pontos de controle do UAV e dois captadores com medicamentos foram destruídos.