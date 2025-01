As tropas russas e ucranianas, como escreve Meduza no último relatório sobre o progresso dos combates, iniciaram uma grande batalha pela parte central do Donbass. Os combates continuam na região de Luhansk. A agência estatal russa TASS publicou fotos do “exercício de construção de pontes sobre barreiras de água”, realizado na região de Luhansk pela unidade de engenharia do grupo Zapad. O estabelecimento de travessias de pontões nesta guerra é de grande importância, observa o Departamento de Análise. Assim, em 2022, as forças armadas russas perderam uma enorme quantidade de equipamentos perto de Belogorovka, tentando direcionar os pontões, depois, embora em menor escala, isso se repetiu em outros setores da frente.

Todos os dias, desde o início da invasão russa em grande escala, temos postado fotos de como é a guerra. Como muitos de vocês devem ter notado, publicamos frequentemente fotos tiradas na Ucrânia e do lado ucraniano da frente. Há uma razão para isto: ainda há jornalistas independentes a trabalhar na Ucrânia (embora estejam sob pressão das autoridades), enquanto na Rússia quase não há. No entanto, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.

Seversky Donets. O retrato de um rio que salvou vidas – e influenciou o curso da guerra “E o rio passa pela guerra, e sofreu”