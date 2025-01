As forças de defesa aérea destruíram 25 UAVs à noite na região de Rostov

“Hoje à noite na região de Rostov, as tropas e as forças de defesa aérea refletiram o ataque de ar em massa do inimigo” – – ” – escrito Ele está em seu canal de telegrama.

No total, de acordo com Slyusar, 25 UAVs foram destruídos.

Os drones são filmados em Rostov, Taganrog, Mina, Novoshakhtinsk, Azov, Chertkovsky, Octyabrsky Rural, Tarasovsky, Krasnosulinsky, Millerovsky e Zernograd Districts, disse o chefe da região que o chefe da região

Slyusar acrescentou, referindo -se aos serviços operacionais que não houve vítimas.

Perto do Khutor Grechev, no distrito de Krasnosulinsky, a destruição do drone que caiu sobre o apoio das linhas de alta tensão do fio elétrico. Os serviços de serviço foram para o local.

As informações sobre as consequências em outras cidades e áreas são especificadas, concluíram o chefe da região.