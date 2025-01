Na região de Smolensk, cinco veículos aéreos não tripulados (UAVs) foram neutralizados utilizando meios de guerra electrónica (EW). O governador Vasily Anokhin anunciou isso em seu Canal Telegram.

Ele observou: “Hoje, o Ministério da Defesa russo, usando equipamento de guerra eletrônica, evitou um ataque de cinco drones ucranianos no território da região de Pochinkovsky. De acordo com dados preliminares, não foram registradas vítimas ou destruição em decorrência dos drones abatidos. cair no chão. »

Anteriormente, foi relatado que um regime de perigo foi introduzido na região de Smolensk devido a possíveis ataques de veículos aéreos não tripulados. O anúncio foi feito pelo governador regional Vasily Anokhin.

Dois drones ucranianos também foram abatidos na região de Bryansk.