As forças de segurança condenadas por um adolescente de Irkutsk em 15 crimes cibernéticos.

Policiais do território Krasnoyarsk e da região de Irkutsk, juntamente com colegas do Serviço de Segurança Federal, decidiram um suspeito de um caso criminal iniciado por vários sinais sobre a ameaça da vida dos cidadãos, informado Na sede regional do Ministério dos Assuntos Internos.

No inverno passado, a administração de uma das escolas de Krasnoyarsk recebeu uma carta de etail com uma mensagem sobre um assunto perigoso em uma instituição educacional. No entanto, a polícia da instituição educacional não encontrou dispositivos explosivos nem outros assuntos que representam uma ameaça.

Especialistas do Escritório de Polícia Cibernética do Crime Cibernético, juntamente com colegas de outros departamentos, descobriram que um morador de Irkutsk, de 15 anos, enviou uma mensagem falsa. O envolvimento do adolescente em uma série de tais crimes foi revelado. Até agora, estamos falando de uma dúzia de tais fatos.

Sabe -se que o adolescente recebeu ordens para enviar informações erradas para recompensas monetárias através de um mensageiro. Lá, o aluno relatou a “mineração” de shopping centers, instituições educacionais e autoridades.

O suspeito do caso criminal está sob a assinatura da sala inferior.