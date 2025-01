As formas labiais de Hailey Bieber Rhode caíram (e sim, elas estão de acordo com a mídia lançada)

A Internet está esperando com Hailey Bieber para lançar seu mais recente produto Rhode – um misterioso lápis labial que ela provoca no Instagram e Tiktok por meses. O que What We Wear Beauty Team tem igualmente impaciente. Você pode nos culpar? Vimos isso em muitos tutoriais de make -up de Bieber e GRWMS. Instalado em embalagens de plástico marrom remanescente da marca Pocket BlushEle parecia definir suavemente e empurrar seus lábios toda vez que ela o usava.

Hoje, a espera acabou. A forma dos lábios peptídicos de Rhode caiu oficialmente. Esses lábios Shapers são diferentes das demissões tradicionais. “Todo o conceito deste produto é a idéia de um esboço para o seu rosto e trazê -lo especificamente para os lábios. É um híbrido entre um lápis labial e um contorno”, disse Bieber, que estava carregando isso que carrega o United Reino. “Este produto não é uma questão de precisão. (…) É feito para dar aos lábios que realmente fizeram a aparência e dar a aparência de que estão mais cheios”.

Os formadores de lábios estão dormindo. Uma extremidade contém o produto. A outra extremidade possui uma ferramenta de manchas inclinadas, para que você não precise usar o dedo para misturar e embaçar o produto quando ele estiver em seus lábios.

Existem 11 tons neutros da forma de lábios peptídicos. Eles vão de rosa claro a marrom profundo. Todos são versáteis e criados para ignorar (em vez de simplesmente dobro) Os lábios. “Fomos lá pensando sobre o conceito de esboço especificamente para os lábios e querendo ter nuances que realmente completam todos os tons”, disse Bieber. Continue rolando para obter críticas honestas e não filtradas de nossa equipe.

Erin Jahns, diretor de beleza

(Crédito da imagem: Erin Jahns)

Tons: Imprensa

“Se eu colocar meus lábios nas mãos de alguém, será Hailey Bieber. (Francamente, eu nem quero saber quanto de suas mensagens salvei no meu telefone em nome da maquiagem de inspiração.) Aponho por A mágica de um lábio ligeiramente sobreposto por anos, porque com a técnica correta, você pode realmente criar a ilusão de óptica de um flip de lábios induzido pelo Botox ou até uma peça de preenchimento sutil. , e há apenas um pequeno punhado ao qual eu permaneci fiel ao longo dos anos.

Não apenas a fórmula deve ser cremosa e pigmentada satisfatoriamente, mas as tonalidades e tonalidades devem estar no ponto, e sempre atribuirei pontos de brownie adicionais a um design de dois enda com o revestimento em uma extremidade, e um certo tipo de ferramenta de mistura por outro. As formas de lábios peptídios Rhode realmente marcam todas as caixas. Nos 11 tons, experimentei a imprensa e a fenda, sendo o primeiro um roxo rosa e o segundo é um bege rosa que eu uso mais como contorno. (Eu usei os dois na foto em anexo.) A aplicação e a mistura são sonhadorE as nuances são perfeitas se você estiver procurando uma definição e um esboço que pareça dado por Deus. O misturador de silicone no lado oposto é prático para uma mistura rápida, mas eu sempre prefiro uma escova de lábios para uma mistura realmente transparente. “” – Jahns

Jamie Schneider, editor de beleza sênior

(Crédito da imagem: Jamie Schneider)

Sombra: Correndo

“Eu testei a fenda, a imprensa e o equilíbrio das nuances, que têm tons roxos e neutros que não lêem muito rosa (o que eu gosto). Eu usei para minha aparência diária. Termos do design, eu amo o Dica e ponto arredondados – ajuda a misturar o produto enquanto você está desenhando – e o slide cremoso. – Schneider

Maya Thomas, editor de beleza associado

(Crédito da imagem: Maya Thomas)

Sombra: Equilíbrio

“Ultimamente, eu tinha tudo a ver com aparência de maquiagem” sem maquiagem “e essa combinação de lábios de Rhode (a forma dos lábios peptídicos em equilíbrio e o processamento dos lábios peptídicos na fatia da melancia) me permite me remover com mais facilidade. exato A sombra dos meus lábios naturais duplos. Eu acho que o resultado final é magnífico! “” – Thomas

Kaitlyn McLintock, editor de beleza

(Crédito da imagem: Kaitlyn McLintock)

Sombra: Dobrar

“Sou difícil em relação ao lápis labial. A menos que ele tenha uma fórmula ultra-lustrada e uma cor quase perfeita, prefiro passar sem ela. À primeira vista, fiquei cuidadosamente otimista sobre a forma de lábios peptídicos do Rhode.

Fui para o Shade Bend, que é descrito como um “bege de pêssego”. Ele tinha uma textura macia, cremosa e de mistura que era fácil de trabalhar na minha cor natural dos lábios. E, diferentemente dos outros lábios que eu usei no passado, não parecia ceroso ou seco. Apesar disso, durou um bom momento sem precisar de re -registro. Eu acho que poderia fazer parte da minha combinação essencial de lábios … ” – McLintock

