"As fundações estão faltando aqui. Se então todo …". Milan Sink, Sergio Conukiçao em Avalanche

Tudo está nas palavras de Sergio Conukiçao O “suicídio” de Milão em Liga dos CampeõesCom a qualificação direta para a rodada de 16 escapou com a derrota afetada por 2-1 de Zagreb na casa do muito modesto Dinamo. E agora será um jogo muito traiçoeiro -OFFs: na sexta -feira, o empate atingirá um entre PSV e Juventus. No caso de qualificação, é esperado um desafio contra o Arsenal da Inter.

Muito na véspera de um derby contra o lançamento Sob No campeonato de que o diabo será reconfiado com a água na garganta, tanto para a situação no ranking quanto para o aspecto moral e psicológico, o Rossoneri nem sequer tem tempo de reclamar para a noção da noite de um ponto técnico Vista, tática, qualidade e temperamento. E o técnico português no pós-jogo refere-se a este último.

“É na primeira metade Falta de agressão. Chegamos algumas vezes nos últimos 30 metros. O erro individual (de Jaula No primeiro objetivo dos croatas, o Notitiereet), ele pode estar lá, mas tivemos que fazer mais. Com a remoção (de Moseshpara amarelo duplo, NDR) Tudo é complicado. Continuamos lutando para encontrar um resultado positivo. Após o empate (de Pulisiano” NDR) Tentamos vencer, mas outro erro individual nos levou a levar 2-1 “.

“Nesse nível – a concequência sublinha para o Sky Sport – microfones – você precisa estar pronto. A agressão depende de nós. Tivemos que entrar melhor nos duelos e estar mais presentes no jogo. Depende deorgulhoso Van Elk e Van o gol que você tem para a carreira. Preparamos os jogos para ter essa base. Depois, estamos falando de táticas, sistema de jogos e dinâmica da equipe … devemos entrar mais forte, mais agressivo e mais presente no jogo. Temos que tentar Mude esse ambienteTemos que fazer mais ”.

Gostei mais da recuperação, tentamos vencer o jogo. Agora vamos pensar na próxima corrida. Hoje eu tinha 17 jogadores disponíveis. É um momento, mas não estou procurando um pedido de desculpas. A arbitragem não estava em ordem, mas não quero falar sobre isso.