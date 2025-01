As geadas de janeiro atingiram a região de Moscou. Isto é relatado por Evgeniy Tishkovets, especialista sênior do Centro Phobos.

Em particular, -12,5° foi registrado em Cherusty, perto de Moscou. Hoje, segundo a previsão, é possível nevar no oeste e no norte da região.

A temperatura do ar durante o dia deve variar de -1 a -6°. Ventos fortes farão com que pareça mais fresco lá fora.