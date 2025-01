As geadas em três regiões da Rússia atingirão 33-49 graus

São esperadas fortes geadas nas regiões dos Urais, Extremo Oriente e Sibéria nos próximos dias. As temperaturas podem cair para 33-49 graus negativos, relata TASSreferindo-se ao diretor científico do Centro Hidrometeorológico da Rússia, Roman Vilfand.

Segundo ele, o ar frio atrás do anticiclone causa anomalias de temperatura no Okrug Autônomo Yamalo-Nenets. De 16 a 19 de janeiro, a temperatura ficará de 5 a 8 graus abaixo do normal, podendo chegar a 33 a 36 graus abaixo de zero. Em Taimyr, as geadas serão ainda mais severas: de 15 a 19 de janeiro, a temperatura ficará de 11 a 16 graus abaixo do normal, com valores absolutos entre 42 e 49 graus abaixo de zero. No norte do Território de Krasnoyarsk, as geadas também deverão ficar entre 7 e 9 graus abaixo do normal, com temperaturas variando entre 41 e 46 graus.

Geadas de epifania são esperadas no sul de Yakutia de 18 a 19 de janeiro, quando a temperatura pode cair para 48-49 graus negativos, o que também é 7 a 9 graus abaixo do normal. Baixas temperaturas também são esperadas na região de Magadan e Chukotka: de 15 a 17 de janeiro, os valores oscilarão entre 44 e 48 graus negativos, ou 5 a 8 graus abaixo do normal. Mesmo em Kamchatka, cercada por mar e oceano, a temperatura será de 5 a 9 graus abaixo do normal, chegando a 35 a 39 graus negativos, concluiu o meteorologista.

Já foi informado que fevereiro será quente na região de Moscou, mas também é esperada uma queda nas temperaturas.