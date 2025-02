O Campeonato do Cáucaso do Norte e os distritos federais no sul da ginástica rítmica ocorreram em Elista, onde mais de dezessete ginastas de 16 regiões do país se encontraram. Este evento se tornou um passo importante no treinamento de atletas antes do próximo campeonato russo, que será realizado em Kazan de 30 de março a 7 de abril.

Entre as realizações da equipe nacional de Stavropol estão a vitória na classificação da equipe, as duas linhas superiores do pedestal de acordo com os resultados dos exercícios do grupo em todo o programa da primeira categoria de esportes, bem como com o dinheiro da competição de candidatos para o mestre de esportes. No campeonato pessoal, Evelina Frolova ganhou ouro de acordo com o primeiro programa de categoria, Anastasia Parade recebeu uma medalha de prata. Entre os candidatos ao mestre de esportes, Alisa Khadyka se tornou a melhor – ela ficou em primeiro lugar, e Lidia Ionina se tornou a segunda.

Tendo um grande número de medalhas e desempenho de alto desempenho, as ginastas Stavropol mostraram um nível decente de treinamento, o que inspira confiança em um desempenho bem -sucedido no campeonato russo em Kazan. Quatro mediasts se juntaram à equipe: Alisa Khadyka, Lidia Ionina, Sofya Koshchienko e Ksenia Lyalikova, que agora defenderão a honra do território de Stavropol no nível republicano. A primazia não foi apenas uma excelente oportunidade para as ginastas demonstrarem suas habilidades, mas também um passo importante em sua carreira esportiva, preparando -se para conquistas e competições mais altas. Com o sucesso obtido em Elista, os atletas de Stavropol estão prontos para novos desafios e vitórias.