As indicações ao Oscar foram anunciadas. Os principais concorrentes são “Emilia Perez”, “Evil” e “Brutalist”.

Os candidatos ao 97º Oscar foram anunciados em Los Angeles.

Indicação de melhor filme: Anora, Brutalist, Bob Dylan: The Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, “Os Meninos do Níquel”, “Substância” e “Evil”.

Os indicados ao Oscar de direção são: Sean Baker (“Anora”), Brady Corbe (“O Brutalista”), James Mangold (“Bob Dylan: Desconhecido”), Jacques Audiard (“Emilia Perez”) e Coralie Farge (“Substance”).

Os indicados para melhor atriz são: Demi Moore (“Substance”), Cynthia Erivo (“Wicked”), Mikey Madison (“Anora”), Carla Gascon (“Emilia Perez”) e Fernanda Torres (“I’m Still Here” ).

Os indicados ao Oscar de melhor ator são: Adrien Brody (“O Brutalista”), Timothée Chalamet (“Bob Dylan: O Desconhecido”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Ralph Fiennes (“Conclave”) e Sebastian Stan. (“O Aluno”).

Indicadas para Melhor Atriz Coadjuvante: Ariana Grande (“Wicked”), Monica Barbaro (“Bob Dylan: Ninguém”), Felicity Jones (“Brutalist”), Jamie Lee Curtis (“Showgirl”), Isabella Rossellini (“Conclave”) e Zoe Saldana (“Emilia Perez”).

Os indicados ao prêmio de melhor ator coadjuvante são o ator russo Yura Borisov (“Anora”), Kieran Culkin (“Real Pain”), Edward Norton (“Bob Dylan: Ninguém”), Guy Pearce (“The Brutalist”) e Jeremy Strong. (“Aprendiz”).

Entre os candidatos ao Oscar está Flow, do diretor letão Gints Zilbalodis, apresentado nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor filme de animação. Na categoria “Melhor Documentário”, foi indicado o filme “A Guerra da Porcelana”, do americano Brendan Bellom e do ucraniano Slava Leontyev.

Em número de indicações, “Emilia Perez” lidera com 13 prêmios, “Evil” e “Brutalist” são citados em 10 categorias. “Anora” tem seis indicações.

As indicações ao Oscar deveriam ser anunciadas em 17 de janeiro, mas devido aos incêndios florestais na Califórnia, a votação dos membros da Academia foi prorrogada. A cerimônia de premiação do filme acontecerá no dia 2 de março.





