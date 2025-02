As leggings mais legais e as roupas de bicicleta nesta primavera entenderão essa tendência acessível

Embora eu não tenha uma tonelada em comum com Hailey Bieber, duas coisas que certamente vêm à mente são o amor da moda e uma propensão a ir a Pilates, Leggings ou Shores By Bikes para fazê -lo. Nas minhas frequentes aulas de Pilates, não posso deixar de notar que grande parte do que meus colegas de classe usam poderia muito bem ser inspirada por Bieber, cujas roupas de Pilates obtêm regularmente um cobertor sem fôlego daqueles entre nós na mídia da moda. E sim, estou aqui para fornecer cobertura de outro.

Bieber está de volta a Los Angeles depois de uma longa visita a Nova York, e ela e Justin acabaram de fotografar quem deixou seu covil favorito: forma Pilates. Percebi imediatamente que o gêmeo com seus shorts de bicicleta preta era uma tendência esportiva, que é a combinação perfeita para shorts e leggings de bicicleta – e pode ser encontrada a preços acessíveis na internet). A tendência é um quebra -vento e Bieber optou por um Kelly Green vintage por Fila. Adoro associar algo leve e superdimensionado no topo com minhas leggings e meus shorts de bicicleta, e não falar com Bieber, mas acho que isso também.

Continue rolando para ver como ela denominou o Windbreak e compre minhas opções favoritas na Internet, que é inferior a US $ 150.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Hailey Bieber: Jaqueta fila; O saco de linhas

Compre disjuntores para usar com leggings e shorts de bicicleta

Nike Surpresa de jaqueta de proteção UV

Além do yoga Esticar -se com o trator com zíper

Zara Proteção de água e vento

Nike Jaqueta repulsiva de água windrunner

A face norte Casa de chuva à prova d’água antoram

Lulhemon Defina a jaqueta relaxada

New Balance Jaqueta australiana de tecido aberto

Adidas Windbreaker de skate

Pesquisa ao ar livre Swiftbreaker resistente à água do vento

Atleta Amanhecer 1/2 zip popover