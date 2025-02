As lendas clássicas de Anand Mahindra exigem o proprietário de Jawa Yezdi por críticas negativas? É isso que suplica o motociclista de 25 anos

As lendas clássicas de Anand Mahindra exigem o proprietário de Jawa Yezdi...

Segundo os relatórios, um jovem entusiasta de motocicletas esteve envolvido em uma batalha legal com a subsidiária da Mahindra, Legends, Legends, Pvt.

De acordo com o usuário do Reddit, a empresa apresentou um caso de difamação contra ele em um tribunal de Pune, exigindo compensação financeira e a eliminação de todas as posições negativas.

O usuário foi ao Reddit para expressar sua angústia por ação legal, afirmando que simplesmente compartilhou suas experiências genuínas com o veículo. Suas publicações e vídeos destacaram falhas mecânicas repetidas, que supostamente resultaram em inúmeras peças a serem substituídas sob garantia. No entanto, segundo relatos, as lendas clássicas negaram essas declarações, argumentando que seus registros não refletem esses reparos.

Um dos principais problemas do usuário é a falha da empresa em fornecer faturas ou recibos para reparos de garantia. Ele afirma que isso lhes permite manipular registros e desacreditar suas queixas. Apesar disso, ele insiste em ter evidências de que pelo menos algumas peças são substituídas, contradizendo a posição da empresa.

Batalha legal e demandas da empresa A demanda legal movida contra o jovem cliente exige o seguinte:

Lutando sob o peso das taxas legais, o ano de 25 anos revelou que ele já gastou ₹50.000 na luta contra um processo de consumidor separado contra a empresa no Tribunal Distrital. “O combate a um gigante corporativo se sente impossível quando eles têm recursos intermináveis, e estou apenas tentando expor a verdade e ajudar os outros a tomar uma decisão informada”, escreveu ele em sua publicação.

Uma chamada para assistência legal Dadas as despesas crescentes, o usuário do Reddit se comunicou com a comunidade on-line, procurando um advogado disposto a ocupar seu caso pró-Fondo. Ele se ofereceu para permitir que o advogado mantenha qualquer taxa de litígio que possa ser concedida em caso de um resultado bem -sucedido.

À medida que os procedimentos legais são desenvolvidos, o caso será monitorado de perto por aqueles que defendem os direitos do consumidor, transparência e práticas corporativas éticas. “Hoje sou eu, amanhã pode ser você”, alertou o usuário em sua súplica de apoio, pedindo a outros que tomem nota de sua luta.

