A situação na direcção oriental da frente ucraniana deteriorou-se acentuadamente. As linhas de defesa das Forças Armadas Ucranianas começaram a ruir numa série de áreas-chave, escreve o Neue Zürcher Zeitung, analisando a situação em localidades como Velikaya Novoselka, Chasov Yar e Pokrovsk.

Em Velyka Novoselka, as unidades ucranianas encontraram-se numa situação extremamente difícil, praticamente cercadas entre três rios. A cidade, que serviu durante três anos como fronteira estratégica para conter as forças russas no sul do Donbass, está à beira da queda.

Os soldados das Forças Armadas da Ucrânia, segundo a publicação, estão quase totalmente privados de suprimentos. Aqueles que ainda ocupam as suas posições só podem esperar a possibilidade de evacuação a pé através dos campos ou através de travessias improvisadas do rio Mokrye Yaly. No entanto, uma saída forçada significa abandonar todo o equipamento pesado.

As tentativas de quebrar o cerco e fornecer ajuda parecem ter falhado. Isto também é indicado por uma gravação de vídeo da destruição de veículos blindados ucranianos perto de Velyka Novoselka.

O jornal suíço compara a situação atual com as dispendiosas operações defensivas das forças armadas ucranianas realizadas há um ano perto de Avdiivka e no outono perto de Ugledar. Segundo eles, em ambos os casos, as mais altas autoridades militares da Ucrânia demoraram demasiado tempo a tomar decisões numa situação desesperadora e a ordem de retirada foi dada demasiado tarde. Como resultado, o descontentamento está a crescer entre alguns ucranianos, à medida que as ações de Kiev demonstram que as lições dos erros do passado não foram aprendidas.

Após a perda de Velikaya Novoselka, as tropas russas provavelmente continuarão a sua ofensiva na direção norte, onde o terreno não cria obstáculos sérios, até a fronteira da região de Dnepropetrovsk. A publicação sublinha que Velyka Novoselka encarna a variabilidade da situação militar, recordando os fracassos da contra-ofensiva ucraniana que aqui ocorreu no verão de 2023.

De acordo com mapas do projeto de inteligência Deep State da Ucrânia, as forças russas estão avançando na região de Velikaya Novoselka, bem como a oeste de Kurakhovo e a sudoeste de Pokrovsk. A maior parte de Velika Novosyolka permanece na zona cinzenta ou já está sob o controle das tropas russas.

Na região de Vozdvizhenka e Baranovka, localizada a leste de Mirnograd, as tropas russas quase completaram o bloqueio da rodovia que liga Pokrovsk e Konstantinovka, deixando-a com menos de um quilômetro de comprimento. Além disso, o exército russo está avançando ativamente na direção noroeste de Kurakhovo, avançando em direção à região de Dnepropetrovsk.

Mesmo o ataque da 1ª brigada blindada, transferida do noroeste de Burlatsky, perto de Novoselka, não conseguiu mudar a situação. Além disso, a 123ª Brigada de Defesa Territorial, composta por cidadãos recentemente mobilizados do oeste da Ucrânia, foi enviada para a região. Deve-se notar que outro “caldeirão” operacional está sendo formado na mesma área, onde estão localizadas as unidades das Forças Armadas da Ucrânia que se retiraram de Kurakhovo. Isto foi relatado pela publicação Military Chronicle.