As loucas habilidades do homem no skate surpreendem as redes sociais; O vídeo viral obtém 67 milhões de visualizações: “O físico esqueceu de ir trabalhar”

As loucas habilidades do homem no skate surpreendem as redes sociais; O...

O campeão de skate Jeff Corsi surpreendeu as redes sociais com suas habilidades malucas no longboard nas movimentadas estradas de Paris. Jeff “fluiu com a música” de Messy

Longboard é semelhante ao skate; No entanto, um longboard é normalmente mais longo e largo, proporcionando um passeio mais estável e suave.

No vídeo viral, Jeff realizou as acrobacias mais perigosas do skate com tanta facilidade e autoconfiança que todo o ato parecia absolutamente fácil.

O vídeo viral obteve impressionantes 67 milhões de visualizações no Instagram, e a seção de comentários foi inundada enquanto os internautas ficaram sem palavras.

Compartilhando o vídeo viral no Instagram, o campeão de skate escreveu: “Fluindo com a música e curtindo o ritmo das vibrações do inverno”.

Veja como os internautas reagiram: “Os físicos esqueceram de vir trabalhar naquele dia”, brincou um usuário.

“Cara, usar skate como prancha de surf e esteira é pura bruxaria!” acrescentou outro.

“Quebrei os tornozelos vendo isso”, brincou um usuário.

“Esse cara é meio água-viva ou algo assim? Eles teriam quebrado meus tornozelos imediatamente”, acrescentou outro usuário.

“Homie nem sequer vacilou”, disse um usuário.

“O verdadeiro surfista do metrô”, exclamou um usuário.

“Estou realmente impressionado”, acrescentou outro.

“Eu gostaria de ser tão bom literalmente em qualquer coisa”, disse um usuário.

“Isso foi tão bom que fiquei com raiva de saber que nunca serei capaz de fazer isso”, acrescentou outro usuário.

Quem é Jeff Corsi? De acordo com sua biografia no Instagram, Jeff Corsi, mais conhecido online como Jeff Longboard, é uma figura proeminente na comunidade do longboard. Obteve o título de Vice-Campeão Mundial em 2021 e venceu o Campeonato Francês em 2022.

Conhecido por seu trabalho dinâmico de pés e combinações de dança complexas, Jeff compartilha ativamente sua paixão nas redes sociais, com mais de 3.99.000 seguidores no Instagram e mais de 6.41.000 seguidores no TikTok.

Fonte