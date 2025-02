As meninas de Nova York usarão esta roupa de boot de tornozelo preso por celebridades pelos próximos 3 meses

Se você sentir como se estivéssemos em um período de seca do tornozelo, não se engana, especialmente no que diz respeito às celebridades. As botas do joelho e os apartamentos reinaram supremo nesta temporada, mas isso não significa que as botas estão “fora” por todos os meios. É um estilo de sapato básico que todos temos. E nesta nota, há uma nova inspiração na roupa do tornozelo, Gacityness of Sydney Sweeney.

Sweeney passou muito tempo em Nova York (para filmar A empregada) Recentemente, e ela envolveu um guarda -roupa codificado em Nova York para vê -la durante o seu tempo lá. O fato é que os Côtes de L’Est ainda têm alguns meses de inverno, e isso é equivalente a muitas roupas para escolher. Durante uma noite chuvosa na cidade, Sweeney foi fotografado com uma roupa de bota de tornozelo que torna as botas frescas, adaptadas a Nova York e muito 2025. Ela usava uma jaqueta de couro preta sobreposta em um suéter de camelo com uma minissaia de couro, meias transparentes e botas de combate de couro preto com um ajuste em forma de meia. Não conheço você, mas recentemente sou inspirado a usar couro em couro com minhas botas de tornozelo. Continue rolando para se juntar a mim e comprar peças semelhantes a Sweeney e algumas botas nas quais acho que você estará.

(Crédito da imagem: TheSwartofny / GC Images / Getty Images)

(Crédito da imagem: TheSwartofny / GC Images / Getty Images)

