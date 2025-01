As meninas escandinavas estão falando sobre essas 6 tendências de casacos minimalistas neste inverno

Nos últimos dias, tenho planejado meus looks para a Copenhagen Fashion Week, imitando as garotas dinamarquesas descoladas que têm um estilo fácil que não consigo dominar. Embora eu não possa copiar seu molho secreto, posso roubar sua inspiração na indumentária optando por adotar sua abordagem para agasalhos de inverno.

Quando se trata de tendências de casacos, os escandinavos praticamente dominam a arte de vestir minimalista. Pense em peças elegantes e atemporais que cabem perfeitamente em qualquer guarda-roupa e permanecem relevantes por anos. Quer se trate de um trench de couro perfeitamente ajustado ou de um casaco de lã superdimensionado e aconchegante, esses estilos são feitos para durar, tanto em termos de qualidade quanto de frescor. Cores clássicas como neutros profundos, pretos ricos e marrons suaves são uma assinatura da estética escandinava, fazendo com que cada ambiente pareça chique sem esforço.

Abaixo, role e confira todas as tendências de casacos chiques e minimalistas que o conjunto de estilo escandinavo está usando neste inverno. Acredite em mim, tudo isso já está no meu carrinho de compras, antecipando a ascensão do estilo de rua feminino descolado que veremos em apenas algumas semanas.

Casacos com gola funil

O impacto de Phoebe Philo nas tendências não pode ser negado, mesmo anos depois de ela ter dominado as mentes dos especialistas do setor. No outono passado, a estilista britânica lançou vários casacos incrivelmente chiques de gola alta sob sua marca homônima e, naturalmente, a moda ouviu. Desde então, a tendência ganhou força e, claro, é adorada por todos os escandinavos minimalistas que procuram alcançar aquele visual sem esforço.

manga Casaco trespassado de lã

Febe Philo Trincheira com lenço removível

Marant Étoile Casaco Levina com mistura de lã

e outras histórias Casaco de lã com gola funil

República das Bananas Trench coat de sarja italiana oversized

Casacos de pele

Viver nos países nórdicos significa dominar a arte de se vestir elegantemente em climas gelados. É aí que entra o casaco de pele: um must-have para quem quer enfrentar o frio sem abrir mão do estilo. Seja vintage ou falso, é a maneira perfeita de se aquecer enquanto faz uma declaração de moda séria.

Zara Casaco longo de pele sintética de edição limitada

Nour Hammour Casaco shearling com lenço Daphné

Agol Casaco marrom ébano pele sintética Shoreditch Ski Club Edition

Lenço de casacos

Caso você esteja morando embaixo de uma rocha, sim, ainda estamos na era do viral casaco lenço Toteme. Todo inverno, a silhueta com costura contrastante da marca escandinava domina nossos feeds, e esta temporada não é exceção. Após a ascensão meteórica do TikTok no ano passado (RIP!), outras marcas pegaram o bastão, incorporando seus próprios detalhes de lenços chiques, porém funcionais, em designs de agasalhos.

Totem Casaco cachecol bordado

Sandro Paris Casaco de lã grande

Totem Casaco cachecol bordado

A marca Casaco longo dupla face

Nicolau Casaco de lã com lenço duplo Candice

Casacos estruturados

Zara Casaco trespassado com mistura de lã Zw Collection

Aritzia Babaton O casaco solto

Aritzia Casaco Wilfred Cécile

Casacos de couro

Os casacos de couro estão passando por um grande momento e, francamente, estamos aqui para isso. De gabardines elegantes e macios a silhuetas largas e grandes, essas peças estilosas são uma aula magistral em agasalhos descolados. Nesta temporada, o casaco de couro não está mais reservado para as noites ousadas em preto: os escandinavos estão optando por adicionar toques neutros ao seu guarda-roupa em vez das tradicionais opções em preto.

Aritzia Casaco impermeável novo tablóide Babaton

Beirais Casaco de couro Formosa

Karen Millen Trench coat limpo em couro de alto brilho

Totem Casaco longo de couro marrom claro com cinto

bardot Trench coat de couro sintético

Casacos sem gola

Assim como a tendência de jaquetas femininas do ano passado, os casacos sem gola são a nova definição de elegância discreta. Com suas linhas simples e apelo minimalista, esses casacos oferecem um visual sofisticado e sofisticado que parece atemporal e moderno quando combinado com peças casuais, como camisetas brancas ou jeans simples.

A linha Casaco de caxemira Prisheella

Jacques O casaco oval trespassado Manteau