As mulheres francesas mais chiques que eu conheço adicionaram calças específicas para seus armários de primavera

Sei que não sou o único a encontrar a mola a revigorar de uma maneira única. Depois de meses de nuvens grossas e chuva implacável, a chegada repentina do céu azul e os raios afiados do sol tem uma maneira de reviver meu entusiasmo, especialmente no que diz respeito ao estilo.

Sempre que sinto essa onda de motivação, instintivamente recorrei aos franceses em busca de inspiração. A estética deles geralmente sem problemas, infundida com uma sombra fria, incorpora exatamente o tipo de energia fácil que eu quero canalizar em meu próprio guarda -roupa. Nesta temporada, minha última pesquisa por novas idéias me levou a uma tendência específica nas calças que eles defendem há anos.

Ao beijar os dias mais brilhantes do início da primavera, os iniciados da moda francesa já reintroduziram uma calça amada de camurça em seus armários e rotações atuais.

Sem dúvida, mais alto que o jeans (o tecido sozinho dá a eles tão alto), mas menos estruturado que as calças de couro, esse elegante ponto ideal resume perfeitamente a essência do estilo francês chique – um equilíbrio transparente entre polido e relaxado.

Com um charme inegável dos anos 70, essa tendência se baseia no renascimento de um crescente estilo boêmio, adaptando -se sem esforço ao lado do ressurgimento de jaquetas e sacolas de camurça que roubaram as prateleiras. Dado o abraço mais amplo da camurça através da moda, a crescente popularidade dessas calças parece não apenas natural, mas inevitável.

Agora, por dias chuvosos, pode não ser o par mais prático a chegar, e eles são melhor salvos para previsões claras, mas se você as espalhar, então um pouco de tempo com um pincel de camurça e um limpador de camurça exigem um longo caminho para restaurar seu acabamento flexível.

Não tenho dúvidas de que veremos muito mais nesta primavera e neste verão. Se você estiver pronto para ficar à frente da tendência, compre nossos estilos favoritos abaixo.

Compre calças de camurça:

Estes cultivam pouco antes do tornozelo e estilo com saltos de gatinho e apartamentos.

Para um Calças de camurça de camurça detalhadas de canhão O conjunto de pernas de canhão deve ser a silhueta favorita da primavera.

Massimo Dutti Calças de couro de camurça de perna reta Estilo com a camisa combinando ou pare com uma camiseta branca fresca.

Touls Gégé Suede calça Eles também vêm com um tom marrom chocolate.

Polo Ralph Lauren Calça daim na pele de cordeiro Eles são projetados para cobrir de perto a perna, criando uma silhueta racionalizada.

Maneira de ver Calças da perna direita de Daim Esta sombra quente de moka é tão fácil de deslizar em um guarda -roupa de cápsula.

Zadig & Voltaire Calça de pistola 100% de camurça Estilo com botas finais pontiagudas ou associar -se a um elegante mocassim de couro.