As mulheres na Síria continuam os seus esforços para assumir um papel ativo no novo governo

Depois da queda de SíriaO regime de Bashar Assad mulheres Continuar a trabalhar para fazer ouvir as suas vozes e ser intervenientes activos na definição da nova administração.

Ele Movimento político das mulheres sírias (SWPM) organizou recentemente uma conferência de imprensa na capital Damasco para transmitir as suas exigências de que o novo governo seja construído sobre as bases da liberdade e da igualdade.

Joumana Seif, cofundadora do SWPM e consultora jurídica do programa Crimes Internacionais e Responsabilidade Pública Centro Europeu dos Direitos Constitucionais e Humanos (CEDH), disseram à Anadolu que organizaram a reunião para falar sobre o que o movimento alcançou nos sete anos desde a sua criação e para enfatizar o papel das mulheres na formação do novo governo.

Seif enfatizou que as mulheres são atores importantes na revolução síria, observando que a maioria dos participantes na primeira manifestação contra o regime de Assad em frente ao Ministério do Interior, em 16 de março de 2011, eram mulheres.

Observando que a manifestação foi organizada por mulheres e que as mulheres sírias deveriam ter uma palavra a dizer na concepção do futuro do país, Seif sublinhou a necessidade de se compreenderem para encontrar um terreno comum.

Ele enfatizou que a democracia é a única maneira de a Síria ter um futuro brilhante e enfatizou a importância da “paz sustentável e da justiça transicional” na transição para um novo governo.

Dua Mohammed, membro do Movimento Político das Mulheres Sírias que participou na reunião, disse que é “impossível” formar um novo governo na Síria sem mulheres e enfatizou a importância das mulheres na mudança política.

Afirmando que as mulheres são uma parte importante da transformação política na Síria, Mohammed sublinhou que deveriam ter voz em todas as fases da formação do novo governo e desempenhar um papel activo nos processos de tomada de decisão.