As nomeações foram anunciadas e a cerimônia acontecerá no dia 2 de março.

Os indicados para o concurso anual Prêmios Oscartrazido a você por uma organização com sede na Califórnia Academia de Artes e Ciências Cinematográficasforam anunciados.

A 97ª cerimônia do Oscar deste ano foi adiada devido aos devastadores incêndios florestais em Los Angeles. Os prêmios serão entregues no dia 2 de março e serão entregues pelo comediante americano Conan O’Brien.

Os principais candidatos incluem o filme musical de fantasia Wicked, a comédia musical Emília Pereze o drama do período de 2024 O brutalista Emilia Pérez lidera com 13 indicações, enquanto The Brutalist e Wicked têm 10 cada.

NOMEADOS PARA MELHOR FILME:

Anora, O Brutalista, Um Estranho Completo, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Ainda Estou Aqui, Nickel Boys, A Substância, Wicked.

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (O Brutalista)

James Mangold (um completo desconhecido)

Jacques Audiard (Emília Pérez)

Coralie Fargeat (A Substância)

INDICADA PARA MELHOR ATRIZ:

Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison, Demi Moore, Fernanda Torres.

NOMEADOS PARA MELHOR ATOR:

Adrien Brody, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes, Colman Domingo.

NOMEADOS PARA MELHOR CINEMATOGRAFIA:

O Brutalista, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, María, Nosferatu.

NOMEADOS PARA MELHOR EDIÇÃO DE FILME:

Añora, El Brutalista, Conclave, Emilia Pérez, Malvados.

NOMEADOS PARA MELHOR EDIÇÃO DE SOM:

Um completo estranho, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Wicked, The Wild Robot.

NOMEADOS PARA MELHORES EFEITOS VISUAIS:

Alien: Romulus, Better Man, Duna: Parte 2, Reino do Planeta dos Macacos, Wicked.

NOMEADOS PARA MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO:

Flow, Inside Out 2, Memórias de um Caracol, Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl.

NOMEADOS PARA MELHORES ARTIGOS INTERNACIONAIS:

Brasil: ainda estou aqui

Dinamarca: A menina com a agulha

França: Emília Pérez

Alemanha: A semente do figo sagrado

Letónia: fluxo.

INDICADOS PARA MELHOR FILME DOCUMENTÁRIO:

Diários da Caixa Preta, Nenhuma Outra Terra, Guerra da China, Trilha Sonora de um Golpe de Estado, Cana-de-açúcar.

NOMEADOS PARA MELHOR ROTEIRO ORIGINAL:

Anora, The Brutalist, A Real Pain, 5 de setembro, The Substance.

NOMEADOS PARA MELHOR PONTUAÇÃO ORIGINAL:

O Brutalista, Conclave, Emilia Pérez, Wicked, O Robô Selvagem.