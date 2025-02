As notícias substituíram as notícias? "Considerado o episódio zero": Vozes malucas correm

Os rumores, todos a serem verificados, são sensacionais: falamos de Comic the NewsO historiador Satírico Tiggì do Canale 5, que tem que fazer Sua empresa. Resultado? A ação é entre 12 e 13%, números que não atendem à principal rede do conjunto de mídias. Tanto que antes, antes do Natal, o mesmo CEO da Del Biscione, Pier Silvio Berlusconifoi aberto para a hipótese de mudar o formato no horário de tempo de TiraTalvez o tiggativo satírico alternasse com outro produto.

O ponto é que agora, de acordo com o que foi revelado por TvblogA hipótese da introdução de A roda da felicidade Na primeira vez, acessará o título, em uma alternância com o programa criado por Antonio Ricci E hoje executado por Sergio Frisa um Roberto Lipari: “Vira o boato de que pode haver um tipo de revezamento na temporada seguinte A roda da felicidade um Comic the News… “, lê o site especializado.





Para fortalecer os rumores de outro boato, sempre relançado por Tvblog. Parece que de fato Gerry Scotti esteve envolvido na gravação de um episódio experimental do The Game Show, adaptado para uma possível estréia na primeira vez, acesso ao Canal 5: “De acordo com o que aprendemos, nos últimos dias Um número zero está incluído do Roda da felicidadeAdaptado apropriado para um movimento hipotético no tempo de acesso do Canale 5 “.

Seria algo sensacional. Vale lembrar que o programa tem todo esse horário no passado, mas na Itália 1, com o comportamento de Enrico Papi ladeado por Victoria Silvstedt. Após as vozes de um possível pouso de Paolo Bonolis em acesso no horário nobre, esses novos rumores adicionam uma peça adicional à foto. Nós apenas temos que esperar …