As operações de imigração de Trump afetarão várias cidades e poderão atingir Chicago primeiro

presidente eleito Donald TrumpA administração Trump lançará operações de imigração em várias cidades dos EUA quase assim que tomar posse, na segunda-feira, sendo Chicago considerada provavelmente a sua primeira localização, disseram autoridades e defensores dos direitos humanos.

O novo “czar da fronteira”, Tom Homan, disse à Fox News no sábado que “operações direcionadas de aplicação da lei” iriam rapidamente atrás de alguns do que ele disse serem 700.000 imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente e sob ordens de deportação. Ele indicou que os esforços ocorreriam em diversas cidades.

“O presidente Trump foi claro desde o primeiro dia… ele vai proteger a fronteira e vai fazer a operação de deportação”, disse Homan à Fox News antes da posse de Trump na segunda-feira.

Dulce Ortiz, presidente da Coalizão de Illinois pelos Direitos dos Imigrantes e Refugiados, disse à Reuters que até 200 agentes de Imigração e Fiscalização Aduaneira deveriam iniciar operações na área de Chicago às 5h de segunda-feira com o objetivo de capturar pessoas que se dirigiam para o trabalho. ou começando o dia.

Espera-se que as medidas de aplicação da lei continuem por vários dias, disse ele.

As informações de Ortiz não puderam ser confirmadas de forma independente. Um porta-voz do ICE encaminhou as perguntas à equipe de transição de Trump, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma fonte disse à Reuters na sexta-feira que os agentes também realizariam operações em Nova York e Miami. O Wall Street Journal informou na sexta-feira que o ICE conduziria uma operação de uma semana em Chicago com potencialmente centenas de agentes.

Trump disse em entrevista à NBC News no sábado que lançar as deportações em massa que prometeu em sua campanha eleitoral seria uma prioridade máxima. Mas ele se recusou a identificar as cidades-alvo ou quando as deportações começariam.

“Vai começar muito rapidamente”, disse Trump. “Temos que tirar os criminosos do nosso país.”

Homan, ex-diretor interino do ICE, disse que a agência planejou cuidadosamente a operação e identificou indivíduos específicos para aplicação da lei.

“Todos os objectivos desta operação estão bem planeados e todo o equipamento estará lá por razões de segurança dos oficiais”, afirmou.

Quando questionado sobre como as operações de detenção seriam recebidas nas chamadas cidades-santuário, que se comprometeram a não usar os recursos da cidade para operações federais de imigração, Homan disse que as políticas das cidades-santuário eram “infelizes”.

No caso das pessoas visadas que já estão nas prisões locais, ele disse que a posição das cidades cria uma ameaça à segurança pública. As cidades “liberariam essa ameaça à segurança pública na comunidade… e forçariam os agentes (ICE) a entrar nas comunidades”, disse Homan.

Ele instou os funcionários públicos dessas cidades a ajudarem nas operações de deportação, mas acrescentou: “Vamos fazer isso, com ou sem a sua ajuda. Eles não vão nos impedir”.