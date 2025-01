As pedras certas da 4ª temporada: o capítulo final abre em março de 2025 – é isso que sabemos

A série de comédia da HBO Pedras preciosas razoáveisCriado por Danny McBride, ele retornará com sua quarta temporada altamente antecipada em março de 2025. Esta temporada marca o capítulo final do mundo selvagem e se desviou da família Gemstone, contribuindo com o fechamento da história extravagante dos televangelistas e de suas vidas caóticas.

Atualizações de filmagens e um avanço atrás da cena As filmagens para a quarta temporada começou em maio de 2024, com momentos atrás da cena compartilhada pelos membros do elenco. Edi Patterson, que interpreta Judy Gemstone, deu aos fãs uma olhada na produção com uma foto do show.

Em outubro de 2024, Walton Goggins confirmou que as filmagens haviam concluído para a temporada, publicando no Instagram: “Acabei de encerrar a quarta temporada do TRG”.

Data de estreia e anúncio da temporada final Temporada 4 de Pedras preciosas razoáveis Está programado para sua estréia em março de 2025, de acordo com um relatório em Variedade. A data exata ainda não foi revelada. O criador Danny McBride confirmou que esta será a última temporada da série, compartilhando que as histórias e os personagens se sentirão “completos e completos” no final da temporada.

O que esperar na temporada final O programa segue a família Gemstone, um clã televangelista do mundo, cheio de atos de ganância, desvio e caridade. Como os filhos mimados da família Gemstone finalmente conseguem o controle da igreja, eles percebem que a liderança não é tão fácil quanto imaginava, e seu estilo de vida luxuoso envolve sérias conseqüências. McBride causou pagamentos, reviravoltas e conclusões incríveis dirigidas pelos personagens da temporada final.

Elenco e tripulação cheia de estrelas A última temporada apresenta um elenco geral que inclui Danny McBride, Adam Devine, John Goodman, Edi Patterson, Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Walton Goggins e muito mais. McBride, que também é produtor executivo, trabalhou ao lado de Jody Hill, David Gordon Green e Jonathan Watson. A equipe criativa também inclui os produtores executivos John Carcieri, Jeff Fradley e Brandon James.

Fechamento final da temporada Enquanto os fãs aguardam a estréia em 2025, McBride expressou profunda satisfação com a conclusão do programa, chamando -o de uma experiência gratificante trabalhando com a equipe nos últimos oito anos. “A história desta temporada fez com que as músicas, idéias e personagens de ‘The Right Gemtones’ se sentissem inteiros e completos. Adorei cada segundo trabalho com essa equipe durante os últimos oito anos, e há alguns pagamentos incríveis, reviravoltas na loja durante esta temporada final. .

Estão atentos para mais atualizações Com a quarta temporada preparada para marcar o fim de Pedras preciosas razoáveisOs fãs podem esperar os episódios finais deste programa hilário e imprevisível. Estão atentos a mais teasers à medida que a data principal se aproxima.

