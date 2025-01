As pequenas empresas acham difícil obter financiamento para suas exportações. O alívio pode estar a caminho.

Para as menores empresas que lutam para entrar nos mercados de exportação, especialmente em alguns dos países mais pobres, podem achar mais fácil no futuro, com o Exim Bank of India trabalhando em um modelo para facilitar o financiamento do financiamento das exportações.

Os credores indianos, inseguros de importadores e sistemas bancários dos países menos desenvolvidos (PMA), geralmente hesitam em financiar o envio de micro, pequenas e médias empresas (Mipyme) para esses países. O Centro agora pediu ao Exim Bank que projete um modelo para avaliar os riscos enfrentados pelos bancos envolvidos nessas exportações e financiá -los, duas pessoas estavam cientes do assunto. O modelo terá como objetivo promover exportações de MSME e protegê -los das violações de pagamento.

De acordo com um dos dois funcionários mencionados acima, os exportadores MSME enfrentam um duplo problema de disponibilidade e custo de financiamento. Embora o subsídio de 3% do governo para MPME reduz os custos de empréstimos, a disponibilidade de financiamento permanece um problema.

“Suponha que alguém esteja exportando para um país africano que não seja politicamente estável: os bancos duvidam um pouco de financiá -lo, a menos que você dê uma boa garantia, pois você está assumindo um risco com o cliente que está no exterior. Mas aqui na Índia, meu banco está assumindo um risco para o fabricante. Se o dinheiro estiver preso lá, não conhecemos seus sistemas bancários ou seus problemas legais. Estes são um desafio. Como gerenciar esses riscos é o que estamos tentando fazer através do Exim Bank “, disse a pessoa com anonimato.

Problema mais amplo

No entanto, especialistas do setor disseram que o problema não se limita a países menos desenvolvidos.

“No Oriente Médio, conheço pelo menos 100 empresários indianos que perderam dinheiro exportando porque as pessoas disseram que dariam um adiantamento de 25% e depois que os produtos chegaram, não deram isso”, disse Vinod Kumar. , Presidente do Fórum de PME da Índia.

A falta de crédito oportuno e adequado a taxas de juros razoáveis ​​é um dos principais problemas enfrentados pelo Mipyme de 26 milhões da Índia, que empregam cerca de 60 milhões e contribuem com cerca de 45 % da produção do setor manufatureiro e 40 % das exportações. O principal motivo é que os bancos os veem como empréstimos de alto risco e exigem garantias que podem não estar facilmente disponíveis.

O governo pediu ao Exim Bank que acreditasse em um produto para garantir que os bancos indianos financiem as MPME, disse a segunda pessoa. Como o Exim Bank tem vínculos com vários bancos, você pode avaliar se um determinado banco em um país estrangeiro é arriscado e se você pode efetuar o pagamento em nome do comprador daquele país. Com base na avaliação de riscos, o Banco Exim pode oferecer uma garantia ao banco indiano e assumirá o cargo se surgir um risco de pagamento. No entanto, essa garantia pode não ser 100%, acrescentou a pessoa.

“Está em discussão e o Exim Bank está em processo de definição e criação de projetos. Por fim, passaremos pelo Ministério do Comércio. O que queremos aumentar os bancos é o produto Exim “, acrescentou a segunda pessoa.

As consultas enviadas a porta -vozes e secretários dos Ministérios da MSME e do Comércio, do Departamento de Serviços Financeiros e do Banco Exim, ainda não foram resposta ao fechamento desta edição.

Os exportadores enfrentam problemas

Segundo a primeira pessoa, os exportadores indianos de MSME também enfrentam outros problemas, incluindo a disponibilidade de energia, mão -de -obra, contêineres, laços com portos, conclusão oportuna de aprovações e reembolsos. “Com todas essas coisas juntas, os exportadores podem ser afetados entre 10% e 12%. É isso que deve ser atacado do ponto de vista do procedimento”, disse a pessoa.

De acordo com Kumar, do Fórum das PME da Índia, embora grandes empresas possam enfrentar o alto custo do financiamento na Índia, o menor não pode. Em muitos países, as taxas de juros não excedem 4%, acrescentou. “A maioria dos empreendedores normalmente obtém entre 2% e 7% das margens. Se essa margem desaparecer devido ao financiamento caro, não há estabilidade nas empresas. É por isso que as empresas podem se aproximar porque não têm reservas”, afirmou. ditado. A Corporação de garantia de crédito de exportação lida apenas com a garantia dos empréstimos que foram tomados, acrescentou.

Também é importante aumentar o número de MPMEs de exportação e promover seus produtos em países com maior potencial, em vez de permitir que as MPMEs aproveitem os mercados com altos riscos, acrescentou.

“O que é muito importante é que cada MPME deve estar ciente de que nada deve ser enviado do país, a menos que haja uma carta de crédito sustentável que o exportador deve ter, sem o qual ele não deve enviar a ninguém. Trata -se também de conscientizar a MSME de que eles não devem enviar material para fora do país, a menos que tenham recebido o valor total “, acrescentou Kumar.