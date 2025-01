As pessoas da jaqueta sem moda em Paris usam a semana toda

Por mais que eu tenha uma fraqueza para a tendência ocasional do flash na panela – sua capacidade de garantir que a roupa mais simples pareça instantaneamente fresca é inigualável – quando voltar aos estilos que eu realmente cobiçaram, a longevidade e a versatilidade reinam.

Pegue a tendência da jaqueta peplum. De repente, uma sensação de estilo de rua na semana de moda de Couture, de Paris Haute, esta silhueta refinada emite uma elegância sem esforço que parece atemporal e moderna. Nas ruas pavimentadas de Paris, os espectadores impecavelmente vestidos abraçaram a tendência, estilizando suas jaquetas com tudo, saias combinando micro-curtas.

Masterclass Na proporção de proporção, o design começa como uma jaqueta personalizada clássica, abraçando o corpo antes de desaparecer com a cintura, criando uma silhueta dramática que enfatiza as curvas naturais do corpo. Certas iterações adotam uma abordagem sutil, com foguetes de peplum mal para um toque de definição, enquanto outros se inclinam nos ousados ​​cortes esculturais no teatro que acrescentam muito drama.

Já faz um tempo desde que vimos esse estilo subestimado pegar a frente do palco. Um obrigatório no início de 2010, a tendência do peplum desapareceu gradualmente enquanto a moda estava se movendo em direção a uma costura covarde e mais relaxada. Mas agora, quase uma década depois, ele está pronto para um reavivamento. E que cenário melhor para seu retorno do que uma semana de moda, transbordando de elegação escultural? Schiaparelli, em particular, adotou a arte da estrutura nesta temporada, melhorando as silhuetas naturais com precisão arquitetônica – mais reforçando o lugar do peplum nos armários modernos.

Além dos parisienses, a tendência também encontrou o favor de celebridades que também participam dos shows de costura da semana. O manequim Karlie Kloss apresentou o apelo educado da jaqueta peplum, combinando um elegante estilo de peito duplo com um peito duplo com uma saia lápis com o comprimento do joelho, acessórios de tom e saltos pontiagudos – sua costura impecável levantada pela bainha sutilmente refutada de a jaqueta. Enquanto isso, a atriz da geração Z Jenna Ortega colocou sua própria virada na tendência, optando por um conjunto totalmente negro que se casou com sofisticação clássica com uma vantagem contemporânea. Estilando seu blazer com um peplum com luvas com altura do ombro, meias semi-transportadas e saltos elegantes, Ortega provou que essa silhueta refinada tem uma atração multigênica.

Se a história nos ensinou algo, é que quando o estilo de Rue de Paris se reúne por trás de uma tendência, é apenas uma questão de tempo antes de filtrar em nossos armários. E com seu equilíbrio perfeito de estrutura, elegância e portabilidade, a jaqueta peplum está mais do que pronta para seu momento mais uma vez.

Leia o resto para descobrir nossa modificação organizada das melhores jaquetas peplum abaixo.

