As pessoas da moda em Paris e Londres devem ser ditas que esse acessório elegante torna cada roupa rica

Recentemente, percebi que o segredo para criar uma roupa de inverno está nos acessórios. No mês passado, notei o quão simples algo como calças justas poderia transformar uma aparência, adicionando uma camada instantânea de sofisticação. Agora, são as luvas de couro – um acessório que traz um novo nível de riqueza a qualquer conjunto. A elegância e a qualidade do couro respiram elegância inegável, uma confiança silenciosa que diz: “Eu tenho juntos”, sem ter que gritar.

Esse acessório, sem dúvida, aumenta, fazendo ondas na rua e nas redes sociais. Tome Kendall Jenner, que fez uma agitação em Paris ontem, juntando -se a um blazer cinza e uma saia cinza pontiaguda com luvas de couro preto. Seu visual – polido, mas sem esforço, sem esforço – apenas alimentou o momento da tendência, com estilos semelhantes antes em cidades como Londres e Nova York.

O que antes era um acessório funcional se tornou uma peça de declaração de boa fé. Seja elegante com casacos personalizados, blazers de grandes dimensões ou até roupas de rua descontraídas, as luvas de couro se tornaram a melhor adição para todos aqueles que procuram misturar o refinamento com um toque ousado. A beleza da tendência está em sua versatilidade: ofereça calor e adicionar um toque atemporal e sutilmente rebelde a qualquer roupa. Enquanto as luvas de couro ganham visibilidade nas ruas e nos fluxos sociais, elas estão prestes a ser um dos acessórios decisivos da temporada.

Nesse espírito, continue rolando para comprar as melhores luvas de couro para adicionar ao seu guarda -roupa agora.

Compre as melhores luvas de couro

MANGA Luvas de efeito de couro Você não pode errar com eles.

Zluxurq Luvas de couro macio italiano Estes parecem muito mais caros do que são.

República da Banana Luvas de couro forrado de caxemira Que usam editores adoram acessórios de inverno da Banana Republic.

TREINADOR Luvas técnicas em couro esculpido Estes também vêm com uma sombra conhaque.

Norte Luvas de couro de pele de cordeiro

Cole Haan Luvas de couro forradas de seda O forro de seda é tão luxuoso.

Max Mara Luvas cinza Splato

Parte em couro falso, parcialmente lã.