As pessoas da moda que não gostam de jeans skinny optam por este estilo de jeans da moda

Por mais que eu apreciasse o renascimento de jeans skinny, as últimas temporadas para abraçar os estilos amplos e amplos consolidaram firmemente meu amor por um pequeno volume adicional no Departamento de Denim. Há algo na silhueta descontraída e fluida que parece sem esforço e constantemente portátil. Assim, é claro, a tendência emergente de jeans Palazzo atraiu toda a minha atenção.

Uma ouvidos e uma evolução dos estilos largos na perna em que usamos, o Jeans Palazzo leva as coisas com proporções exageradas e uma silhueta ultra-dramática. Ao contrário dos foguetes tradicionais, que geralmente apertam as coxas antes de desaparecer com o joelho, os jeans Palazzo são amplamente cortados dos quadris, criando uma coluna de tecido ininterrupto que está em cascata com fluidez no chão.

Voluminoso e dramático, esses jeans adoçantes jogaram uma silhueta impressionante que torna uma roupa de jeans muito mais alta. Combine -os com uma camisa de algodão crocante para uma estética polida, ou incline -se com um clima boêmio com blusas de babados e delicados detalhes de renda.

Enquanto os jeans do Palazzo fizeram ondas tranquilas nos círculos de estilo de rua, eles também ganharam uma tração significativa na pista. Em setembro, designers principais como Gucci, Stella McCartney, Alaïa e Gabriela Hearst apresentaram variações em estilo em suas coleções, provando que essa tendência tem um poder sério por trás. Com os rótulos de luxo que apóiam o visual, é apenas uma questão de tempo até Jean Palazzo se tornar um pilar nos armários do cotidiano.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics)

O modelo carrega jeans Palazzo na faixa Gucci Spring / Summer 2025.

Para aqueles que estão sempre no final do retorno de jeans skinny, o Palazzo Denim oferece a alternativa perfeita. Se você não está pronto para subir em estilos de ajuste de estilo ou que simplesmente deseja experimentar proporções, a tendência de jeans emergente é o ingresso para um estilo diário alto.

Heróis de rua como as opções de H&M Premium em Agolde, reunimos o melhor palazzo Jean para comprar agora. Continue rolando para encontrar seu par perfeito.

Mazzzzo Jeans De Store:

Estilo com a camisa índigo correspondente ou pare com uma camiseta simples.

Mãe Lanches! Os jeans do calcanhar da bolsa Eu sempre volto para a mãe jeans para sua coleção de jeans chiques e variados.

Eu + in Palazzo Travel Jean Pessoalmente, acho que os jeans de mim + EM estão subestimados criminalmente.

Reiss Jean Palazzo no meio do azul Eles estão disponíveis em comprimentos regulares e pequenos, para que você possa comprar seu tamanho e economizar uma viagem aos alfaiates.

Levi continua a oferecer alguns dos melhores jeans do mercado.

Agolde CLARA Jeans orgânicos folgados em uma perna larga Estilo com um salto pontudado para vesti -los ou associar -se a um balé simples para um visual discreto.

Marks & Spencer Jeans grandes do palácio Estes vêm nos tamanhos britânicos 6-24.

Ilha do rio Jeans grandes da escalada no topo da escalada de jeans azul Use-os com uma blusa ajustada para equilibrar nosso drama de pernas extras.

Quadro O Slim Palazzo Topstitch High-Hise Laig-Land-Land Esses jeans de tinta são tão fáceis de deslizar em um guarda -roupa de cápsula.