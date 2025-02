As pessoas mais legais que conheço estão prestes a usar esses novos tênis de van

(Crédito da imagem: Vans Gacityness)

Oh, uma nova coleção de vans acabou de cair, você diz? Não há necessidade de torcer meu braço. Vou adicionar os tênis ao meu carrinho mais rápido do que você pode dizer “Visa ou Mastercard?” Como natural de San Diego, uso a marca SoCal da escola primária e não pretendo me tornar injusto em breve. Minha última obsessão é a coleção de músicas skool premium da Vans Premium que acaba de ser publicada. A silhueta skool velha e emblemática recebeu uma reforma para 2025 e os resultados são bons demais para serem ignorados.

Para obter a colher no novo lançamento, entrevistei Diandre Fuentes, o chefe dos sapatos de estilo de vida das vans. Fuentes começou a trabalhar na Vans há 11 anos como estagiário de design de calçados. “Agora, direciono uma equipe de designers incríveis que criam novas coleções de cores, materiais, gráficos e tendências para nossos ícones clássicos da Vans (pense no Old Skool, autêntico e clássico resumos). Também estamos criando nossos novos, atualizados Modelos por vir “, disse Fuentes. “É um trabalho muito rigoroso e tenho uma equipe extremamente talentosa que cria centenas de novos designs para uma ampla gama de consumidores a cada temporada”. Continue lendo nosso gato e compre os sapatos abaixo.

Como nasceu a idéia da antiga coleção de músicas do Skool Premium?

Quando nos bronzeamos, a equipe e eu exploramos maneiras de celebrar o patrimônio e o significado cultural do antigo Skool de uma maneira que celebra o patrimônio, mas que se sentiria fresco e intrigante para os novos consumidores. Nos últimos anos, houve um boom de mudanças fascinantes na moda, em particular o estilo de rua, no qual as regras são reescritas e os jovens criam seus próprios manuais de jogos. sentimento de brutalidade, experimentação, expressão e subversão. E mesmo se nem todos fizermos skate, todos podemos nos relacionar com a música e usar esse mesmo espírito através de diferentes tipos de música e as subculturas de estilo que eles criam.

Existe uma boa autenticidade e qualidade orgânica na maneira como os iconoclastos musicais adotaram vans em suas expressões de estilo, dos anos 80 a 2000 até agora. Quando cavamos nos arquivos, vimos vans nos pés de Henry Rollins, inúmeros fãs e artistas em turnê Warped e membros de Odd Future. Queríamos celebrar como esses artistas, seus fãs e movimentos musicais ajudaram a consolidar as vans e o velho Skool como o ícone que conhecemos hoje.

Como essas novas versões são diferentes do velho velho Skool original?

Embora quiséssemos permanecer fiéis à aparência emblemática do antigo Skool, como marca, sabemos o quanto é importante modernizar o sapato para atender às necessidades de conforto e ajuste de nossos consumidores. É por isso que esta coleção foi projetada usando nossa versão premium, que inclui uma nova tecnologia de palmilhas chamada Sola Foam ADC, que amplifica o conforto sob o pé. O ajuste geral e a construção do sapato foram aprimorados para um desgaste mais transparente e confortável. Além disso, as solas interiores de espuma Sola são biológicas e nossas solas externas em borracha vulcanizada emblemática são feitas de borracha regenerativa para uma visão mais sustentável de nossa construção clássica. O olho nu não será capaz de capturar todas as tecnologias que embrulhamos no antigo prêmio do Skool, mas seus pés sentirão instantaneamente a diferença.

Na sua opinião, quais tendências de tênis serão populares em 2025 e por quê?

Simplificação. Silhas de fervura, mais simples e adaptável. Saímos da grande tendência de sapatos há alguns anos. E acho que os consumidores continuarão sentindo a ansiedade financeira ambiente imposta por nosso clima cultural atual. Assim, eles podem recorrer a sapatos mais elegantes, talvez mais elegantes e mais versáteis, que podem obter mais quilometragem de estilo.

Cinza. Os tempos austere chamam de cores austeras e versáteis. Cores de pedra, como cinza, taupe e bege, podem ser bonitas e não -bobagens. Pense em ricos processos e couros de manteiga na linha Greige.

Híbrido. Acho que veremos híbridos mais interessantes de silhuetas associadas inesperadamente, estranhas e legais. Mas com certos elementos integrados de tecnologia e desempenho. Eu acho que o conforto e a utilidade se tornarão ainda mais indiáveis.

Bugigangas. Lanço esse prazer porque tudo acima é muito sério. Eu quero mais personalização. Mais “Shoelry”. Não há mais jóias. Não há mais encantos. Mais impulsos. Mais, mais, mais!

