‘As pessoas riem, as mulheres andam livremente’: o designer paquistanês Deepak Perwani é criticado por elogiar a Índia

Deepak Perwani, o estilista e ator paquistanês, gerou reação depois de dizer que a Índia está melhor do que o Paquistão, durante uma entrevista no programa Something Haute. Ao partilhar opiniões com a anfitriã Aamna Haider sobre as realidades contrastantes da vida no Paquistão e na Índia, ela alegou que a Índia ocupa uma posição mais elevada na escala de felicidade, atribuindo-a à liberdade desfrutada pelas mulheres indianas.

‘As pessoas riem, as mulheres andam livremente’ O estilista paquistanês disse: “Se compararmos suas vidas, a vida dos indianos é melhor. A felicidade é abundante. As pessoas riem e vivem suas vidas. As mulheres andam livremente pelas ruas, andam de bicicleta e de motocicleta. Até motoristas de riquixá e taxistas usam UPI.” Ele destacou as diferenças marcantes entre os dois países, especialmente em termos de liberdade, felicidade e infraestrutura.

Segundo Deepak Perwani, a Índia “é muito mais dinâmica”. Ele zombou maliciosamente das calçadas e caminhos do Paquistão, dizendo: “Há calçadas e caminhos também. Não é uma selva de concreto.” Ele comparou as estradas de Karachi com as estradas indianas e as descreveu como menos acolhedoras para os pedestres.

O designer Sindi de 50 anos fez os comentários na sexta-feira, após sua recente visita à Índia. Ele relembrou a vida colorida em Jaipur e disse estar satisfeito com a atmosfera, o modo de vida e o avanço tecnológico. No entanto, ele comentou que uma atmosfera semelhante poderia ser encontrada em Lahore.

Reação nas redes sociais Seus comentários sobre as diferenças sociais geraram reações diversas nas redes sociais. Um usuário comentou: “O Paquistão é um país do terceiro mundo com baixa taxa econômica. Quem está seguro no Paquistão? Nem mesmo uma criança de 4 anos. Saia da ilusão de que somos excepcionais e não existe ninguém como nós.”

Outro usuário acrescentou: “Tenho uma foto antiga de Karachi, quando as mulheres andavam de motocicleta. E também tenho uma foto de Mumbai sendo Bombaim, e as pessoas ficavam felizes por ter uma mesquita ao lado de um templo! estão por toda parte, mas se você gosta mais daquele país, não fale mal, MOVA-SE!! Um terceiro usuário comentou: “Ele precisa se mudar para a Índia e nos perdoar!”

Um quarto usuário afirmou: “Fugir não é a solução. Vá para a Índia, você nunca seria respeitado se viesse para cá. Em vez de melhorar o país, reclamam.” Um quinto usuário respondeu: “É verdade que na Índia todos têm liberdade. Principalmente para as mulheres, elas são livres para ir a qualquer lugar, estudar e se vestir.” Um sexto usuário respondeu: “Devemos ter como objetivo melhorar o nosso país e, o mais importante, a nossa cidade”.

