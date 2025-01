As políticas expansionistas de Israel são um problema para a justiça global: Fidan

Ministro das Relações Exteriores da Turquia Hakan Fidan Ele disse na sexta-feira que as políticas expansionistas de Israel na região se tornaram um problema não apenas para os países da região, mas também para a comunidade internacional e a justiça global.

Fidan fez estas declarações numa reunião em Istambul com representantes de organizações de comunicação social nacionais e internacionais sediadas em Turquiaonde abordou o panorama político atual.

Em resposta a uma pergunta sobre o potencial de conflito direto entre Turquia e Israel Devido às políticas expansionistas de Israel no sul da Síria, Fidan disse que “o problema não é apenas um problema turco. Enfrentaremos e superaremos os desafios globais e regionais colocados por Israel, juntamente com os nossos aliados regionais, actores globais e parceiros”.

Sobre as relações turco-gregas, Fidan disse que “a relação positiva iniciada a nível de liderança entre a Turquia e a Grécia está a proporcionar um bom ambiente para resolver os problemas herdados do nosso passado próximo e distante, e estamos a trabalhar para continuar este esforço”.

Ele observou que as pressões políticas internas no Grécia Eles criaram uma base diferente para gerenciar os problemas existentes.

“Estamos determinados a avançar nesta questão e acredito que se a opinião pública tanto na Turquia como na Grécia continuar a apoiar este processo, seremos capazes de alcançar resultados positivos. progresso. A chave é a coragem dos líderes.”

– GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

“Há uma paz há muito necessária” sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, disse ele. “Olhando para algumas das declarações vindas do campo de (Donald) Trump, infelizmente, não haverá resultado diferente dos parâmetros que delineámos há dois anos através da nossa diplomacia de transporte”.

Ele observou que os esforços de mediação relacionados com a Faixa de Gaza foram complicados pelos actores internacionais que procuravam ganhar tempo para Israel em vez de garantir um acordo.

Fidan observou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a entrar no seu quarto ano e afirmou que, graças ao Acordo de Cereais facilitado pela Turquia, 33 milhões de toneladas de cereais entraram nos mercados mundiais.

Ele sublinhou que Türkiye continuará a manter a sua posição de princípio e a apoiar todos os esforços pela paz. “Em linha com a importância que damos à diplomacia preventiva e à mediação internacional, estamos a liderar inúmeras iniciativas numa vasta geografia”, afirmou.

Referindo-se aos esforços de mediação de Ancara entre a Somália e a Etiópia, afirmou: “No próximo período, ver-nos-emos liderando outras iniciativas, plataformas e processos de paz que destacam o nosso papel como mediadores e solucionadores de problemas, particularmente no nosso ambiente imediato e no ambiente internacional. cena.”

Fidan também destacou os importantes progressos alcançados na cooperação em defesa com os países africanos.

– RELAÇÕES COM O OESTE, NATO

Sobre as relações entre Türkiye e a UE, Fidan disse que embora Anakra tenha apoiado consistentemente a sua perspectiva de adesão plena, a UE não retribuiu.

“Vemos os primeiros sinais de que poderão ocorrer rupturas mais significativas em 2025. Estamos prontos para uma solidariedade regional resiliente, uma colaboração que inclua todos os parceiros? A nossa principal prioridade deve ser renovar a nossa linguagem política e perspectiva nesta direcção. A Turquia tem lutado esta batalha há 20 anos”, disse ele.

Fidan observou que certas questões relativas à Türkiye na UE estão reféns de razões técnicas menores, impedindo a realização de grandes objectivos estratégicos. “Estes pequenos obstáculos, sejam dentro ou fora da UE, estão a prejudicar os nossos interesses estratégicos”, acrescentou.

Türkiye está a fortalecer a NATO em linha com o espírito da aliança, disse Fidan, acrescentando que com as capacidades e capacidades que o país traz para a aliança, “alcançou uma posição muito significativa”.

“A nossa realização da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO em 2025 e da próxima cimeira da NATO depois de 2025 é uma indicação clara da importância que atribuímos à aliança”, disse Fidan.

Fidan sublinhou que a Turquia e os Estados Unidos são dois países que precisam um do outro em termos de equilíbrios de poder regionais e globais e disse que a cooperação abrangente e multidimensional entre as duas nações tornou-se “ainda mais importante no actual contexto geopolítico”.

Ele disse que Ancara continuará a se envolver em um “diálogo construtivo e aberto com a nova administração dos EUA”.

Türkiye pretende dar continuidade ao impulso adquirido nas relações com os Estados Unidos e fortalecê-las “ainda mais” após a tomada de posse de Donald Trump.

No entanto, sobre a posição dos EUA em relação à organização terrorista PKK/YPG na região, Fidan disse que Türkiye acredita que é errado usar um grupo terrorista para manter outro na prisão, acrescentando que os EUA estão cientes disso.

Afirmando que o processo começou antes da atual administração dos EUA, Fidan disse que a administração tentou “passá-lo para a próxima administração sem incidentes”.

Reiterou que Türkiye afirmou repetidamente que mina o espírito de aliança e é contrário a qualquer espírito de solidariedade.

“Não hesitaremos em tomar medidas que priorizem os nossos interesses e segurança nacionais a este respeito”, disse ele. “E eles já sabem disso.”

Observando que existem medidas alternativas para manter as condições dos prisioneiros do ISIS (Daesh), ele disse que as questões devem ser discutidas de forma racional.

No entanto, afirmou que os assuntos passariam a ser da responsabilidade da nova administração, uma vez que a anterior já não tinha muito a dizer sobre o assunto.

No que diz respeito às relações com a China, Fidan destacou os fortes progressos alcançados em 2024, particularmente com visitas de alto nível que impulsionaram a cooperação.

No que diz respeito às relações com a UE, Fidan sublinhou a importância de revitalizar os laços.

“Temos uma relação bilateral que funciona bem com os países da UE, mas a relação com as instituições da UE não se desenvolveu ao mesmo ritmo. No entanto, fizemos alguns progressos nesta área no ano passado”, observou.

Observando que 2024 marcou um ano de passos significativos no sentido de uma maior institucionalização e avanço das relações com a Organização dos Estados Turcos (TDT) e o Mundo Turco, Fidan afirmou algo semelhante a organizações como a OSCE:

A OTAN e outros órgãos da ONU e os estados membros da Organização dos Estados Turcos teriam agora embaixadores permanentes na organização.

Salientou que, com o fim da ocupação em Nagorno-Karabakh, abriu-se uma janela histórica de oportunidade para uma paz duradoura, estabilidade e prosperidade na região, destacando a importância do desenvolvimento para a região.

– SONHOS DE FIDAN

Na sua recente visita aos Emirados Árabes Unidos (EAU), Fidan discutiu em profundidade questões regionais com o Presidente Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, concentrando-se particularmente na situação no Sudão.

Destacou a necessidade de mediação entre as partes no Sudão, onde, apesar dos mecanismos existentes, os conflitos não cessaram, causando uma grande crise humanitária.

O ministro também falou sobre a situação na Síria, destacando os esforços de coordenação entre os ministérios turcos e as instituições estatais para resolver problemas de infraestrutura.

Ele destacou os esforços de ajuda humanitária da Turquia para fornecer alimentos a algumas das regiões mais desfavorecidas e destacou os projetos de desenvolvimento, nos quais estão envolvidas organizações estatais e internacionais.

– AS EXPECTATIVAS DA TURQUIA SOBRE O GRUPO TERRORISTA PKK

Abordando a questão dos membros terroristas estrangeiros do PKK na Síria, Fidan afirmou que Türkiye espera que os actores estrangeiros, incluindo membros do PKK da Síria, Iraque, Irão e Europa, deixem o país, e enfatizou a importância da segurança nacional, da unidade e integridade territorial da Síria.

Em relação ao Irão, Fidan sublinhou a importância de manter boas relações de vizinhança e de reforçar os laços, ao mesmo tempo que instou o Irão a apoiar os esforços de Türkiye na luta contra o PKK.

Ele expressou esperança de que o Irão adopte diferentes preferências políticas na nova era.