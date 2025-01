As previsões dos especialistas chegaram: Essas 5 tendências dominarão os trajes dos convidados do casamento em 2025

Este ano é a alta temporada de convidados de casamento para mim. Com quatro na agenda de junho, já estou pensando em looks. E além do casamento do meu amigo Sam onde serei dama de honra (que emocionante!) terei que encontrar um look para todos. Como alguém que encontra qualquer desculpa para se vestir bem, ser convidada de um casamento é, claro, uma das minhas coisas favoritas. E embora no ano passado eu tenha usado a cor da estação, vermelho, no casamento da minha amiga Lisette, queria saber as principais tendências de roupas para convidados de casamento para 2025.

Embora eu soubesse que os tons Mocha Mousse da Pantone e os tons de Brown seriam fundamentais, convidei alguns especialistas para ver quais tendências eles prevêem que serão grandes este ano. Cofundadora da Rixo, Henrietta Rix suporta bolinhas, Estilista-chefe na Silkfred Prevê Ruffles Ruffles da Chloé estão se traduzindo no mundo dos convidados do casamento para a primavera / verão de 2025, e FNa plataforma de aluguel rotativo, Eshita Kabra-Daviesme diz que uma das razões pelas quais alugar é uma opção brilhante e mais sustentável – “Os hóspedes podem desfrutar de peças deslumbrantes e de alta qualidade sem o preço alto ou a culpa de usar algo apenas uma vez na vida, alugar, alugar Oferece um preço acessível. maneira de acessar moda de grife, permitindo que os clientes tenham uma aparência incrível por uma fração do preço de varejo.

Quer seja um vestido, um terno ou uma combinação, essas são as tendências dos convidados do casamento que você sem dúvida verá nas próximas núpcias.

Tendências de roupas para convidados de casamento em 2025:

1. Panelas polonesas

(Crédito da imagem: Rixo)

Notas de estilo: Sendo o Rixo o destino dos vestidos de convidados, claro que tinha que saber qual é a chave para 2025. Quando se trata de estilos, cofundador Henrietta Rix diz: “A melhor roupa para convidada de casamento é um vestido de investimento para o dia a noite que pode ser usado para a ocasião e muito mais”.

E há um vestido em particular que Henrietta está apoiando para a primavera / verão de 2025, ‘My Go to Favorite é o nosso formato Evie que acabamos de lançar com estampa de antílope e bolinhas.’ Com impressões de bolinhas também manchadas (literalmente) como Reforma e Ganni, isso deveria ser uma grande notícia – e não apenas em monocromático.

Compre a tendência:

Rixo Evie Bohemia Spot Marinha Profunda “My Go To Favorite é o nosso formato Evie que acabamos de lançar em Antelope e Polka Dot Print. É um verdadeiro Rixo Classic que pode ser facilmente estilizado para cima ou para baixo, dependendo da ocasião; eu o usei em tantos casamentos, e durante todo duas gestações “, acrescenta Henrietta Rix.

Wada Blusa espartilho de cetim com bolinhas Os detalhes do espartilho também são uma minitendência, então este top marca duas tendências em uma.

Wada Saia com bolso duplo em cetim com bolinhas Usadas com a saia combinando, as bolinhas pretas combinam com a roupa de casamento.

Zimmermann ACACIA Vestido MIDI ACACIA em laço de bolinhas Em vez do clássico marinho ou preto, opte por esta linda combinação de cores rosa e bordô.

Esta é esta gravata combinando.

Notas de estilo: Aluguei muitas roupas para ocasiões especiais, e é uma maneira incrível de experimentar um novo designer ou estilo e não apenas adicionar algo que só usarei algumas vezes ao meu guarda-roupa. Rainha da moda de aluguel, Eshita Kabra-Davies criou por rodízio e é sempre uma opção para os melhores estilos para emprestar. Quando se trata de estilos, Eshita se preocupa com mais coisas: “Houve um aumento significativo na demanda por peças elegantes e marcantes que são perfeitas para convidados de casamento. Muitas são sérias.”

Então, quais são as marcas de aluguel de roupas para convidados de casamento mais populares? “Self-Portrait, Rixo, Nadine Merabi e Aje são particularmente populares pela sua mistura de elegância intemporal e toque contemporâneo.”

Não apenas prata e ouro, trata-se de tecidos de alta qualidade, mas não como você os conhece – pense em cores, babados, texturas e designs look-me.

Compre a tendência:

Maria Lúcia Hohan Vestido verde por rotação Na lista dos ‘mais salvos’ da Rotation, este vestido metálico verde dos sonhos certamente será visto em casamentos este ano – e o aluguel custa apenas £ 65 por dia.

Reforma Vestido de seda brie

Traga o drama com este vestido Ganni por apenas £ 10 por dia, por giro.

SÃO LAURENTE Vestido de cetim de seda com painéis abertos nas costas Nada grita mais festa do que um número de seda dourada metálica.

Max Mara Vestido de ópera de seda franzido com um ombro só Este estilo rosa é simplesmente um sonho.

3. Babados Boho

Notas de estilo: Com mais de 500 marcas no local, Silkfred é o lugar perfeito para encontrar “aquele” – quando se trata de trajes para convidados de casamento. A estilista-chefe Megan Watkins me deu as principais tendências para 2025: “Os vestidos Boho inspirados em Saint Laurent e Chloé desempenharão um papel importante nas tendências dos convidados do casamento este ano.

“Os tecidos de malha e transparentes continuarão a dominar em 2025, adicionando um elemento de apelo sutil aos trajes dos convidados do casamento”, e com os tecidos boho e transparentes visíveis na Chloé, isso é digno de nota.

Compre a tendência:

Alice suntuosa Vestido maxi com babados Faye Blush O look de casamento dos sonhos – certifique-se de que as damas de honra não tenham uma cor semelhante.

Chloé Vestido marcante de efeito aberto com efeitos caprichosos Direto da pista.

EDIÇÃO ASOS Vestido maxi de chiffon manga extrema com detalhe de babado

Zimmermann Vestido maxi de seda estampado com babados de sebo Para um casamento na praia, você vai querer usar este número flutuante.

Karen Millen Viscose Premium Viscose Georgette Share Detail Vestido de tecido médio Fui conquistada por esse tom azul petróleo.

4. Tons tonais

Notas de estilo: A cor final a apoiar é a cor do ano da Pantone, Mocha Mousse. E o tom suave ou marrom brilhante ficará tão fresco quanto o look de um convidado de casamento. O marrom chocolate também já está em toda parte, então basicamente qualquer tom de marrom funcionará este ano.

Parecendo fáceis com joias de ouro ou prata, esses serão os acessórios que realmente embelezarão essas roupas e as levarão ao território dos convidados do casamento.

Compre a tendência:

Adicione suas joias favoritas e um elegante par de saltos altos para manter este vestido Zara com uma aparência premium.

Bernadete Vestido Minnie Cape-Effect Crepe de Chine O detalhe do Cape Chic vai evitar que você se preocupe em levar ou não casaco.

Criança Ninguém Blazer de semestre duplo marrom chocolate descontraído Um terno é tão chique para um casamento na cidade.

Criança Ninguém Calça plissada dupla marrom chocolate Há também um colete combinando para transformá-lo em um terno de três peças.

Musa estranha Vestido midi em jersey sem alças Ultimate Muse Esta silhueta Ladylike é perfeita para um casamento na praia, num cenário campestre ou até mesmo na cidade – basta adicionar um casaco dependendo da época do ano.

5. Halternecks

Notas de estilo: Girando, Eshita também me deu informações sobre algumas das cores principais, “estilos elegantes e minimalistas também estão em alta, com preto, rosa e azul se destacando como as cores mais elogiadas”. E quando se trata de detalhes, ela diz: “Vimos muita demanda por silhuetas femininas e fluidas e decotes frente única”.

Sim, o preto pode ser usado em um casamento, junto com detalhes nostálgicos como decotes e Quem usaRemy Farrell já usou os dois antes na forma do vestido Jacquetta esgotado de Kitri – não se preocupe, está de volta!

Compre a tendência:

Kitri Jacquetta Vestido Maxi Preto Cygnus e Lyra com Estampa Halterneck Finalmente que O vestido Kitri está de volta ao estoque!

Reforma Vestido de seda Daniela Eu amo o colorway retrô deste.

Reforma Fato da linha Malika Um macacão também é apropriado para um casamento.

Água com água benta Vestido maxi de linho Raidered em maxi linho efêmero Eu usaria isso em uma cerimônia black tie.