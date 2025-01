As primeiras fotos do crossover Skoda Space de sete lugares foram publicadas

Edição Carscópiosquem publicou as fotos escreve que foram tiradas na Suécia. É impossível examinar as características do design devido à abundância de película de camuflagem no corpo, mas sim, é possível estimar as dimensões do corpo. O Space é baseado na arquitetura MEB e é aproximadamente 250 mm mais longo que o recentemente introduzido Skoda Enyaq.

Foto: www.carscoops.com

O interior do carro terá sete assentos, e se o carro de produção tiver a mesma distância entre eixos do conceito – 3.075 mm – não haverá problemas de folga. Ainda não está claro se o layout incomum do Vision 7S permanecerá, quando há três fileiras para seis adultos e uma cadeira de criança, com banco voltado para trás atrás dos bancos do motorista e do passageiro dianteiro.

Não há detalhes sobre os motores, mas muito provavelmente o novo crossover da Skoda, como o Enyaq, terá motores elétricos de motor único e duplo. O conceito Vision 7S foi equipado com uma bateria de 89 kWh que proporciona autonomia de até 600 km.

A estreia da produção Skoda Space está prevista para 2026.