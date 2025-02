As propostas dos industriais: então a Confindustria quer economizar mais de 12 bilhões

Renove o “parque” do vento e fotovoltaico italiano para reduzir a dependência do exterior, economizar custos e ativar um sistema de crescimento virtuoso de independência energética que poderia fornecer benefícios estimados para mais de 12 bilhões para o nosso sistema terrestre. Sob os preços das matérias -primas energéticas que aumentam, conflitos que influenciam os países mais importantes dos fornecedores e as intervenções (uma) que foram anunciadas para cobrir os custos mais altos para as contas de famílias e empresas, há preocupações sobre isso. O governo – como o Ministro da Economia anunciou, Giancarlo Giorgetti – está trabalhando para fazer uma medida urgente na coluna para aliviar os projetos de lei. Os tempos serão em breve, mas não imediatamente. Primeiro de tudo (dados os custos incorridos no período recente), os recursos necessários devem ser aumentados e evitar impedir que eles entrem na queda européia da ajuda estatal. E para dar um sinal concreto e observável, imagine que eles servirão de 1,5 a 3 bilhões. E isso apenas para expandir o público do bônus social. (…)

Clique aqui, registre -se gratuitamente em www.libetoquotidiano.it e leia o artigo de Antonio Castro