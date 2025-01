As propriedades de Bhopal de Rs 15.000 crore da família Pataudi correm o risco de serem apreendidas pelo governo sob a ‘Lei de Propriedade Inimiga’

Os bens da família Pataudi em Bhopal, incluindo os da família Pataudi $O governo pode confiscar propriedades no valor de Rs 15.000 milhões. O tribunal superior de Madhya Pradesh suspendeu a suspensão de 2015 sobre as propriedades históricas, aproximando-as de uma possível aquisição pelo governo ao abrigo da Lei de Propriedade Inimiga de 1968.

O juiz do Madhya Pradesh HC instruiu as partes relevantes a apresentarem uma queixa no prazo de 30 dias para contestar a reclamação do governo.