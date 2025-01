As propriedades podem ser transferidas para pais idosos se…: decisão importante da Suprema Corte

O Supremo Tribunal anulou recentemente uma decisão do Tribunal Superior de Madhya Pradesh, enfatizando a necessidade de uma interpretação liberal da Lei de Manutenção e Bem-Estar dos Pais e Idosos de 2007, no caso Urmila Dixit vs. Sunil Sharan Dixit. O Supremo Tribunal também anulou a decisão do Tribunal Superior de Madhya Pradesh que não encontrou nenhuma condição para a manutenção do concedente na escritura de doação.