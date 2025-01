Durante 11 meses de 2024, o custo dos produtos de padaria fresco aumentou 27%. Foi dito pelo chefe de padaria e confeitaria segurando o Dmitry Kozlov em uma entrevista “Kommersant”.

A fonte de publicação observou que, de janeiro a novembro de 2024, o custo da produção de produtos de confeitaria e congelados aumentou 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os custos de produtos de padaria frescos aumentaram em particular – seu custo aumentou 27%.

Esse crescimento se deve a um aumento significativo no custo da farinha, que desempenha um papel fundamental na produção de produtos de panificação. No ano passado, os preços de vários tipos de farinha aumentaram consideravelmente: o primeiro ano de farinha se tornou mais caro em 18%, o mais alto – 22%e a farinha de centeio – 33%. Além disso, outros componentes, como recheios, produtos lácteos e produtos de ovos, também aumentaram mais de 10%.

De acordo com o interlocutor, o custo dos cereais pode atingir até 80% do preço de varejo dos produtos de padaria, o que destaca sua importância nos preços. No entanto, a influência no custo final dessas mercadorias não se limita apenas ao custo das matérias -primas.

