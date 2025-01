De acordo com o serviço de imprensa da Duma do Estado, a Câmara dos Representantes está a preparar uma alteração interfaccional para a segunda leitura do projecto sobre os princípios gerais de organização do autogoverno local num sistema unificado de autoridade pública. O chefe da Duma do Estado deu as instruções correspondentes.

“Cada entidade constituinte da Federação Russa decidirá por si mesma se manterá um sistema de governo autônomo local de dois níveis, com assentamentos rurais e urbanos, ou mudará para um sistema único”, disse o serviço de imprensa em um comunicado sobre esta alteração. conte-nos para resolver as divergências que surgiram durante a apreciação do projeto de lei em primeira leitura. Os chefes das assembleias legislativas regionais falaram sobre isso em uma reunião com Vyacheslav Volodin.

Em dezembro do ano passado, foi anunciado que a apreciação do projeto de lei sobre autogoverno local foi adiada para 2025. Volodin informou esta decisão. “Todos concordaram que o projeto de lei carece de estudo e elaboração adicionais, tendo em conta os comentários e sugestões recebidos”, explicou na altura.

O projeto de lei foi apresentado à Duma Estatal em dezembro de 2021 pelo deputado da Duma Pavel Krasheninnikov e pelo senador Andrei Klishas. O documento introduziria, entre outras coisas, um sistema de nível único para organizar o autogoverno local e reforçaria a responsabilidade dos chefes municipais. Em janeiro de 2022, a Duma do Estado aprovou o projeto de lei em primeira leitura. A segunda leitura estava previamente marcada para dezembro. Krasheninnikov, chefe do Comitê da Duma Estatal sobre Construção e Legislação do Estado, afirmou mais tarde que a Duma Estatal não pretende rejeitar o projeto de lei, mas que o trabalho continuará.