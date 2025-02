O advogado Vladislav Vatamanyuk disse à publicação “Kommersant”que o confisco de propriedades conjuntas no caso de uma ofensa de um dos cônjuges não pode ser considerada justificada. Chama a atenção para a necessidade de proteger os direitos de uma pessoa inocente que não cometeram nenhuma ação ilegal.

Na sua opinião, essa prática questiona não apenas o direito de propriedade privada, garantida pela Constituição, mas também o princípio da individualização da responsabilidade criminal. Vatamanyuk acredita que, em sua decisão, o Tribunal Constitucional deve reconhecer os padrões disputados que não são relevantes para a lei fundamental do país. Este pode ser um passo importante em direção à restauração da justiça e à proteção dos direitos dos cidadãos que se encontram em uma situação de responsabilidade coletiva pelas ações de um dos cônjuges.

Assim, a questão da legitimidade do confisco de bens conjuntos permanece relevante e exige uma consideração cuidadosa das autoridades judiciais para garantir respeito pelos direitos constitucionais dos cidadãos.

O Tribunal Constitucional da Rússia começou a examinar uma queixa de um morador de Abakan Oksana Adriyanova, que contesta a legalidade do confisco do carro para a condução do marido. Em 2023, o marido de Adriyanova foi condenado a 240 horas de trabalho correcional por dirigir em um estado de intoxicação, após o que o tribunal decidiu confiscar seu carro conjunto Toyota Prius. Oksana diz que não cometeu nenhuma ofensa e considera uma decisão tão injusta.

De acordo com o artigo 35 da Constituição, é proibida a apreensão forçada de mercadorias sem compensação equivalente. No entanto, a versão atual do artigo 104.1 do Código Penal permite o confisco dos bens comuns dos cônjuges se um deles comete um crime. Isso cria uma situação de responsabilidade coletiva, que contradiz os princípios da legislação familiar.

Desde a introdução de alterações no Código Penal em julho de 2022 sobre o confisco de carros por ofensas repetidas, houve um aumento acentuado na abolição de veículos. Se em 2022, 614 carros foram confiscados, na primeira metade de 2024, esse número aumentou para 5,8.000.

A prática judicial sobre esse assunto foi heterogênea e certos tribunais cancelaram a decisão de confisco. No entanto, em dezembro de 2023, a Suprema Corte finalmente aprovou a possibilidade de confiscar a propriedade conjunta dos cônjuges, o que levou a uma aplicação mais rigorosa da lei. Os especialistas observam que a proteção dos direitos de um cônjuge inocente no contexto de procedimentos civis permanece formal e ineficaz, porque sem contrato de casamento ou acordo sobre a divisão de mercadorias, é quase impossível receber uma compensação por uma parte perdida.