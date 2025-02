As reservas de ouro físico nos bancos russos no final de 2024 são fortemente reduzidos, relatado 11 de fevereiro, RBC, referindo -se aos dados do Banco Central da Rússia.

De acordo com as estatísticas, a partir de 1º de janeiro de 2025. Os restos mortais dos bancos russos para a contabilidade de metais e pedras nobres caíram para 325,4 bilhões de rublos. Quanto ao ouro, são 38,1 toneladas – a mais baixa em julho de 2022.

De acordo com o Banco Central da Federação Russa, 2024, sob condições de caixa, os restos mortais nas contas contábeis de metais nobres foram reduzidos em 23,6%, mas em termos de ouro físico, o declínio foi de 46,4%ou mais de 33 toneladas.

Essa é a diminuição mais acentuada nas reservas de 2020, quando, no fundo da crise e pandemia, a quantidade de metais nobres nos bancos em termos de ouro diminuiu em 34,5 toneladas.

Especialistas com entrevista a RBC vincularam uma redução nos suprimentos ao fato de que o alto é estabelecido na Rússia e os preços do ouro são afetados por registros.

As reservas de ouro físico nos bancos russos atingiram uma classificação recorde em 1º de outubro de 2023, quando metais nobres por 472,4 bilhões de rublos, ou mais de 80 toneladas em termos de ouro físico, estavam nos saldos dos bancos.

Quantos bancos russos trabalham com ouro físico é desconhecido – as organizações de crédito não citam essas informações de relatório. Até fevereiro de 2022. Os líderes deste indicador eram Sberbank, VTB, Gazprombank, Rosselkhozbank, Oklotye Bank, Soskobank e Prosvyazbank.

Por dados World Gold Council, preços do ouro durante 2024. 40 vezes eles atualizaram o recorde. A partir de 11 de fevereiro de 2025. O ouro custou pouco mais de US $ 2900 por onça.

