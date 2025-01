Durante os seis anos de implementação do projecto nacional “Estradas Seguras e de Qualidade” na região de Tambov, as estradas que conduzem aos principais locais turísticos da região foram postas em ordem, disse o governo regional.

Como parte deste projeto, os serviços rodoviários de Tambov conseguiram renovar mais de dez áreas onde estavam localizados museus, galerias e monumentos.

Em todos os trechos reparados, os rodoviários não só renovaram a superfície asfáltica, mas também melhoraram o estado das calçadas e rampas, e também equiparam paradas para o transporte público. Barreiras para pedestres, novos sinais e iluminação rodoviária, bem como marcações termoplásticas duráveis, foram instaladas para melhorar a segurança.

As obras de modernização das estradas e dos transportes públicos, iniciadas no âmbito do projecto “Estradas Seguras e de Qualidade”, continuarão de 2025 a 2030 no âmbito do novo projecto nacional “Infra-estruturas para a Vida”. Este projeto será a continuação lógica do anterior. Este trabalho é de grande importância. As rotas turísticas recebem atenção especial. Afinal, pontos turísticos interessantes e bem conservados atraem turistas e ampliam o fluxo turístico para a região.