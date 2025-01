As ruas de Tel Aviv estão em júbilo: os três israelenses mantidos reféns pelo Hamas foram libertados

19 de janeiro de 2025

Aplausos ecoaram na Praça dos Reféns de Tel Aviv quando surgiu a notícia de que o Hamas havia libertado as três primeiras mulheres reféns que manteve durante 15 meses. São eles Romi Gonen, 24 anos, sequestrada no festival de música Nova, Emily Damari, 28 anos, e Doron Steinbrecher, 31 anos, sequestrado no Kibutz Kfar Aza. As mães das três mulheres assistiram à sua libertação com um oficial do exército em Re’im. Espera-se que a sua libertação seja seguida pela libertação de 90 prisioneiros palestinos por Israel, como parte da primeira fase do cessar-fogo.