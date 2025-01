As seitas Vadakalai e Thenkalai discutem durante o ritual Paarvettai em Kancheepuram de Tamil Nadu – Tamil Nadu News

Uma rivalidade de longa data entre as seitas Vadakalai e Thenkalai Shrivaishnavite foi reacendida na quarta-feira durante o ritual anual ‘Paarvettai’ no templo Varadharaja Perumal em Tamil Nadu. A disputa se desenrolou enquanto a divindade era transportada em um palanquim de vidro para a aldeia Pazhaiyaseevaram para as festividades de Maattu Pongal.

À medida que a procissão passava por Walajabad e arredores, surgiu uma discussão entre as duas seitas sobre quem deveria cantar os hinos primeiro. O desentendimento rapidamente se transformou em gritos e empurrões, deixando a polícia incapaz de controlar a situação.

Eventualmente, os aldeões locais intervieram e instaram os dois grupos a pararem de lutar para que o ritual pudesse continuar pacificamente. A procissão recomeçou sem maiores interrupções.

As duas seitas, que seguem interpretações ligeiramente diferentes do Vaishnavismo (adoração ao Senhor Vishnu), têm um histórico de divergências sobre as tradições do templo, incluindo disputas sobre o canto de hinos, o estilo de ‘naamam’ (marca sagrada) para o elefante do templo e a preparação de oferendas sagradas, como dosas. Muitas dessas questões chegaram até aos tribunais para resolução.

Os seguidores de Vadakalai seguem principalmente as escrituras sânscritas, enquanto os devotos de Thenkalai enfatizam os hinos Tamil.

Este incidente reflecte um confronto semelhante ocorrido em Janeiro de 2024, onde a procissão do templo em Kancheepuram foi interrompida pelas mesmas razões. Apesar da repetição, as disputas permanecem sem solução e continuam a lançar uma sombra sobre estas tradições reverenciadas.