As táticas incríveis de flerte são reveladas: o sucesso quase garantido da data

Por muitos anos, as comédias românticas nos apresentaram várias táticas estranhas e incríveis de flerte. Mas se você está sozinho, é hora de fugir da televisão e fazer ciência. Um novo estudo revelou táticas incríveis de flerte – e os cientistas dizem que isso quase o levará a uma consulta.

Pesquisadores da Universidade Educacional da China SUD (Universidade Normal da China Meridional) dizem que os solteiros devem simplesmente pedir ajuda a seus amantes. Segundo especialistas, um pedido de ajuda indica não apenas seu interesse romântico para alguém, mas também serve como uma estratégia eficaz para atrair um parceiro.

“As pessoas mostram seus interesses românticos em um parceiro em potencial oculto, mas notável, quando o tribunal está alto”, disse os pesquisadores. Detectado e detectado corretamente e corretamente detectado e corretamente decifrado por supostos beneficiários. “”

Durante o estudo, a equipe avaliou duas maneiras diferentes de pedir ajuda, explica o Daily Mail. Isso incluiu uma “orientação para a autonomia”, ou seja, uma chamada para alguém para obter conselhos ou “orientação para a dependência”, ou seja, um pedido para fazer isso para você. Embora a demanda de alguém de concluir a tarefa para você seja frequentemente percebida negativamente, os cientistas sugeriram que isso poderia desempenhar um papel positivo nas relações de treinamento.

Os pesquisadores realizaram nove estudos nos quais um total de 2535 pessoas participaram e que incluíram cenários hipotéticos e interações reais.

Por exemplo, em um estudo, os participantes estavam todos os dias, como a compra de uma biblioteca, o planejamento de uma rota de viagem, a escolha de uma garrafa de vinho ou o reparo de um dispositivo com defeito. Os participantes foram convidados a escolher: peça conselhos, resolvendo o problema ou pedindo ao assistente que resolva o problema.

Em outro estudo, os participantes foram convidados a avaliar o script no qual o potencial parceiro pediu ajuda de várias maneiras e depois avaliar o grau de seu interesse nessa pessoa.

A análise publicada no Journal Journal of Personality and Social Psychology mostrou que a demanda que alguém faça algo a você pode servir como um sinal estratégico de interesse romântico.

Quando os participantes se depararam com sinais românticos, como a idéia de como passam tempo com a pessoa desejada, é mais provável que pedam ajuda, pedindo a alguém que faça algo por eles.

Eles descobriram que os participantes que ajudaram a mostrar um maior interesse romântico pela pessoa quando foram convidados a fazer algo por ele, e não apenas para dar conselhos.

Os pesquisadores também descobriram que as pessoas que já estão em um relacionamento romântico provavelmente perceberam outras pessoas que pediram ao parceiro que concluíssem a tarefa como “Poaconnier”.

Eles acrescentaram que a “manifestação de fraqueza e perda de independência” pode ser benéfica em certas situações.

A equipe disse que as pessoas podem esconder sua fraqueza e fragilidade dos estrangeiros e relutantemente se voltando para a ajuda de dependência para não cair na posição “mais baixa”.

No entanto, confiar em um parceiro e permitir que ele resolva problemas pessoais é uma “necessidade”, porque os pares devem trabalhar em estreita colaboração entre si, a fim de resolver problemas como o pagamento de uma hipoteca ou a educação de uma criança, Os organizadores do estudo acrescentaram.