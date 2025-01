As tendências de tênis que dominarão em 2025

Há anos não paramos de falar dos Adidas Sambas, um estilo que tomou conta da moda e continua muito popular. Eu colecionei os icônicos tênis listrados com sola elástica em várias cores, e eles continuam sendo um dos pilares do meu guarda-roupa, esteja eu me vestindo para um vôo ou para um passeio por Nova York. Apesar da minha afinidade com tênis, queria adicionar novos estilos ao meu guarda-roupa. Acontece que 2025 pode ser o ponto de viragem onde o meu guarda-roupa de ténis se expande à medida que novas tendências chegam.

Os desfiles, looks de celebridades, estilo de rua e roupas em meus feeds de mídia social já são indicativos de como as tendências de tênis estão começando a mudar este ano. Algumas são peças puramente fashion, muitas vezes projetadas para looks discretos de fim de semana. Alguns são usados ​​quase exclusivamente para fins esportivos, com os tênis técnicos de corrida assumindo o controle. Outros adotam uma abordagem híbrida, mesclando moda e função. Adiante, descubra as principais tendências de tênis para 2025.

Tênis esportivos retrô

Os tênis inspirados nos anos 70 estão voltando a dominar a moda. Desta vez, porém, estou vendo um aumento nos estilos que normalmente seriam encontrados no contexto do atletismo. Espero que eles sejam populares ao longo do próximo ano e façam sucesso no cenário do estilo de rua durante o mês da moda.

Nike Tênis de sarja com acabamento em camurça escovada LD-1000

Com parte KT-26 em vermelho/azul/goma

Tênis de corrida técnicos

Tênis altamente técnicos projetados para treinos intensos na academia continuam sendo muito procurados dentro e fora da academia. Embora esses tênis tenham sido os favoritos entre os especialistas da moda nas últimas temporadas, alguns dos estilos mais populares de marcas como Asics e New Balance foram finalmente reabastecidos, o que significa que agora é a hora de adicionar um par ao seu guarda-roupa.

Adidas x esportivo e rico Tênis Adistar

Tênis retrô

O apelo dos tênis retrô continua até 2025. Estilos modernos como o Puma Speedcat são o assunto da cidade. O mesmo pode ser dito dos tênis Flow da Loewe, uma versão moderna dos tênis retrô que infunde códigos de design dos anos 70 e 80.

Reebok Tênis AZ clássicos

LOEWE Tênis com logo Flow em couro e tecido técnico

TOTEM Tênis The Sport de camurça e sarja com acabamento em couro

Tênis clean e clássicos

Nas passarelas e nas minhas redes sociais, tenho notado um aumento nos tênis clássicos e limpos. Eles geralmente são projetados com sola de borracha e parte superior em lona ou couro, com acabamento em branco com detalhes em marinho ou preto. Estes ténis intemporais estarão sempre na moda.

Polo Esportivo Tênis de lona

Conversar Tênis baixo Jack Purcell

Tênis de camurça

Em vez de náilon, couro ou lona, ​​opte por tênis com acabamento em camurça macia. Os estilos modernos de Miu Miu estão quase sempre esgotados. Também aposto que o tênis Adidas Country será uma das compras mais bacanas do ano.

Miu Miu Tênis de camurça pluma

ADIDAS Tênis country de camurça japonesa

Vicente Tênis Mojave